Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ υπό τον Μητσοτάκη: Επί τάπητος το εξοπλιστικό πακέτο-μαμούθ 4,2 δισ. ευρώ

Συνεδριάζει την Πέμπτη 23 Ιουλίου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επί τάπητος αναμένεται να βρεθεί το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 4,2 δισ. ευρώ στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Ειδικότερα, στις 10:00 ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των βασικών θεμάτων της ατζέντας θα είναι το εξοπλιστικό πακέτο-μαμούθ ύψους 4,2 δισ. ευρώ, καθώς και ζητήματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια.

Αργότερα, στις 19:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην περιοχή των Γρεβενών, όπου θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, ενός από τα σημαντικότερα έργα οδικών υποδομών της χώρας.