Μπρα ντε φερ Άδωνι - Χατζηδάκη για την πόλωση: «Μας λένε δολοφόνους και είμαστε comme il faut»

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Συνέδριο της ΝΔ έχοντας παράλληλα ένα άτυπο μπρα ντε φερ με τον έτερο αντιπρόεδρο του κόμματος Κωστή Χατζηδάκη για τους πολιτικούς τόνους στην αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση.

Ο υπουργός Υγείας απευθυνόμενος προς τους συνέδρους και τον Κωστή Χατζηδάκη μίλησε για το ΠΑΣΟΚ και την υπόθεση Ανδρουλάκη με το ακίνητο στην Κρήτη:

«Μη τους φοβάστε, μην υποχωρείτε στο bullying. Ξέρεις Κωστή (σ.σ. Χατζηδάκη) έφερα το θέμα Ανδρουλάκη όχι για να φέρω τοξικότητα, μερικές φορές στη ΝΔ είμαστε στο comme il faut. Δεν γίνεται να μας λένε δολοφόνους και εμείς να τους λέμε με μία στωική ευγένεια «ξέρετε έγινε μία παρεξήγηση», όχι, θα τους πολεμήσουμε, μην τους αφήνετε να υποσκάψουν το ηθικό μας» είπε ο υπουργός Υγείας.

Χατζηδάκης: «Χαρίζουμε την τοξικότητα σε όσους δεν έχουν προτάσεις»

Νωρίτερα από το βήμα του Συνεδρίου ο Κωστής Χατζηδάκης ζήτησε τη μέγιστη συσπείρωση από τα κομματικά στελέχη στην πορεία προς τις κάλπες λέγοντας πως «η ΝΔ χαρίζει την τοξικότητα» σε όσους δεν έχουν προτάσεις.

«Οι αντίπαλοι μας επιλέγουν οξύτητα και εχθροπάθεια. Να μην επιτρέψουμε το έργο μας να συκοφαντηθεί. Να είμαστε όλοι παρόντες στα εύκολα και τα δύσκολα. Να προστατεύουμε καθημερινά το ήθος αυτής της μεγάλης παράταξης. Αυτό επιβάλει μέτρο, ήθος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Να μην ξεχνούμε ότι υπηρετούμε κάτι που είναι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό μας.

Χαρίζουμε την τοξικότητα σε όσους δεν έχουν προτάσεις. Χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη κομματική συσπείρωση. Δεν περισσεύει κανείς» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

«Χάσαμε την επανάσταση της πληροφορικής λόγω ΠΑΣΟΚ»

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχασε κρίσιμες ιστορικές ευκαιρίες τεχνολογικής ανάπτυξης, αποδίδοντας ευθύνες στις προηγούμενες δεκαετίες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ παρεμβαίνοντας νωρίτερα σε συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη.

«Όταν έγινε η επανάσταση της πληροφορικής η Ελλάδα ήταν σε ΠΑΣΟΚική κατοχή, τη χάσαμε και αυτή», ανέφερε χαρακτηριστικά, αντιπαραβάλλοντας την περίοδο εκείνη με τη σημερινή πορεία της χώρας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και τα βήματα που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως είπε, η επανάσταση της AI αποτελεί τη μεγαλύτερη ευκαιρία που είχε ποτέ η Ελλάδα για να αλλάξει τη θέση της στον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων, εκτιμώντας ότι οι αλλαγές των επόμενων δέκα ετών θα είναι σαρωτικές.

Αναφερόμενος στο χώρο της υγείας, υποστήριξε ότι πριν από περίπου δώδεκα χρόνια τα νοσοκομεία δυσκολεύονταν ακόμη και να ανταλλάξουν βασικά λογιστικά στοιχεία, ενώ σήμερα, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών και του MyHealth app, υπάρχει πλήρης εικόνα της λειτουργίας του ΕΣΥ σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις με χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, σημειώνοντας ότι σύντομα το MyHealth app θα αποκτήσει ψηφιακό βοηθό AI για την εξυπηρέτηση των πολιτών « ήμερα που μιλάμε κάθε μήνα, ακούστε το νούμερο, 420.000 συμπολίτες μας κλείνουν ραντεβού με γιατρό μέσα από το κινητό τους. 420.000» προσέθεσε.

O κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η Ελλάδα μπορεί πλέον να πρωταγωνιστήσει τεχνολογικά στην Ευρώπη, τονίζοντας πως η χώρα «δεν θα είναι ουραγός αλλά πρωταγωνίστρια» στη νέα ψηφιακή εποχή.