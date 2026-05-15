Συνέδριο ΝΔ: Ο Μητσοτάκης αναζητά προεκλογική επανεκκίνηση μέσα σε κλίμα κυβερνητικής φθοράς

Συνέδριο… αποδείξεων είναι για τη Νέα Δημοκρατία το 16ο τακτικό συνέδριο, που ανοίγει απόψε τις εργασίες του στο Metropolitan Expo.

Και αυτό γιατί λίγους μήνες πριν από μία κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να επιβεβαιώσει την ικανότητα του να επανασυσπειρώσει τη «γαλάζια» κομματική βάση, ώστε να διεκδικήσει με αξιώσεις μία τρίτη συνεχόμενη εκλογική νίκη, κάτι, που δεν έχει επαναληφθεί την περίοδο της Μεταπολίτευσης.

Εξού και όπως το θέτει υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος το κορυφαίο ραντεβού του κυβερνώντος κόμματος θα έχει στο επίκεντρο του «τον απλό Νεοδημοκράτη, πολύ μπλε χρώμα και περίσσιο συναίσθημα», με κύριο στόχο να καταδείξει κυρίως στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της παράταξης, που το τελευταίο χρονικό διάστημα τηρούν αποστάσεις από την κυβέρνηση ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει το πολιτικό σπίτι τους.

Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος επισημαίνει ότι το πολιτικό τρίπτυχο, που διέπει το αποψινό Συνέδριο είναι «ενότητα – συσπείρωση στρατηγική για την Ελλάδα του 2030».

Δυο πρώην πρωθυπουργοί απόντες, πολλοί νεοδημοκράτες πικραμένοι

Πάντως, η αποστολή του Μεγάρου Μαξίμου μόνο εύκολη δεν προδιαγράφεται. Σε μία συγκυρία, όπου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ταλανίζεται από υποθέσεις όπως η τραγωδία των Τεμπών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές το «γαλάζιο» Συνέδριο προσφέρει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για ένα πολιτικό «restart» εν όψει της καθοριστικής συνέχειας.

Εξάλλου, σε μία περίοδο έντονων εσωκομματικών αναταράξεων, όπου οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι του κόμματος τηρούν σαφείς αποστάσεις από το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ τμήμα των βουλευτών του κόμματος δεν κρύβουν τη δυσφορία τους είτε για τη μη αξιοποίηση τους, είτε για επί μέρους κυβερνητικούς χειρισμούς, το Συνέδριο της ΝΔ έρχεται στην κατάλληλη συγκυρία, όπου, όπως επισημαίνει έμπειρος γαλάζιος παράγοντας, «άπαντες οφείλουμε να ξανασυστηθούμε» σφυρηλατώντας την εσωτερική ενότητα εν όψει μιας ακόμη εκλογικής μάχης, όπου κανείς στην πραγματικότητα δεν περισσεύει.

«Γιατί μια τρίτη 4ετία»

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο πρωθυπουργός εννοεί να αξιοποιήσει το βήμα του 16ου γαλάζιου Συνεδρίου, ώστε να κηρύξει, έστω και ανεπίσημα, την έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περιόδου και να ζητήσει τη μέγιστη δυνατή συστράτευση ανεξαρτήτως, εάν θα επιλέξει να…πατήσει το κουμπί των εκλογών το προσεχές Φθινόπωρο ή την επόμενη Άνοιξη.

Το σύνθημα του Συνεδρίου της ΝΔ: «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» προϊδεάζει, εξάλλου, για τη συνειδητή επιδίωξη του πρωθυπουργού να παρουσιάσει από το Metropolitan Expo – αξονικά πάντως και ακροθιγώς – το όραμα του για την Ελλάδα της επόμενης 4ετίας.

Πριν από αυτό, ωστόσο, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι στη σημερινή του ομιλία Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το περασμένο Συνέδριο μέχρι σήμερα, αλλά και συνολικά του έργου της κυβέρνησης στις δύο θητείες της. Το σκεπτικό είναι συγκεκριμένο: αφού περιγράψει τις προτεραιότητες της πρώτης και της δεύτερης 4ετίας, πρόκειται να παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για τον κύκλο της τρίτης τετραετίας, το οποίο και αναμένεται να μετουσιωθεί σε προεκλογικό πρόγραμμα, όταν ανοίξει ο δρόμος προς τις κάλπες.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός θα θέσει εκ νέου τα κεντρικά πολιτικά διλήμματα καθ 'οδόν προς τις κάλπες επαναλαμβάνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική προκοπή, συλλογική και προσωπική. Εξάλλου και όπως το θέτει στενός του συνεργάτης ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να απαντήσει στο ερώτημα «γιατί μια τρίτη τετραετία;».

Σε αυτό το σημείο και σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί όχι μόνο στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση, αλλά και στη σημασία να παραμείνει η χώρα σε μια αναπτυξιακή τροχιά, η οποία και θα επιτρέψει να συνεχιστεί η πολιτική των φοροαπαλλαγών και των αυξήσεων. Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιμείνει πολύ και στη δύσκολη διεθνή συγκυρία.

Όπως το θέτει αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος, ο πρωθυπουργός δεν έχει καμία διάθεση να εξωραΐσει τη διεθνή συγκυρία και δεν πρόκειται να κρύψει τις συνέπειες από το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, συνέπειες που, όπως θα πει, είναι οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα αναδείξει τη σημασία που έχει για κάθε χώρα, και περισσότερο για τη δική μας στη συγκεκριμένη περιοχή, η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, κεκτημένα, που όπως θα τονίσει μόνο η ΝΔ μπορεί να διασφαλίσει.

Σε αυτό το σημείο ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει την κρίσιμη συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα, σε μια περίοδο που η Ένωση θα κληθεί να χαράξει τη νέα ΚΑΠ, αλλά και να προωθήσει θέσεις, που ήταν κατεξοχήν ελληνικές και τέθηκαν από τον ίδιο, όπως η κοινή Άμυνα και η Στρατηγική Αυτονομία. Στενοί του συνεργάτες προϊδεάζουν πως ο πρωθυπουργός δεν έχει καμία διάθεση να αφιερώσει μεγάλο κομμάτι της ομιλίας του στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, δεν θα διστάσει, πάντως, να επισημάνει τον τοξικό λόγο, που εκφέρουν, αλλά και το ετερόκλητο των δυνάμεών τους, που συνενώνονται μόνο για την εμμονή τους να πέσει η κυβέρνηση.