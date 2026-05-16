Συνέδριο ΝΔ - Παπασταύρου: Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ενωμένη από κοινές αξίες όπως η πατρίδα, η ελευθερία και η προτεραιότητα του συλλογικού συμφέροντος.

«Η ψυχή της παράταξης δεν ανήκει σε πρόσωπα, ούτε μεταβιβάζεται» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην ενέργεια, ο υπουργός τόνισε ότι η πρώτη γεώτρηση έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027, με τα εκτιμώμενα δημόσια έσοδα να αγγίζουν τα 10 δισ. ευρώ. Παράλληλα, επεσήμανε τη σημαντική θέση της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο στην αξιοποίηση της ηλιακής όσο και της αιολικής ενέργειας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του».

Ο κ. Παπασταύρου στάθηκε επίσης στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση άσκησε στην πράξη τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Παπασταύρου εκτίμησε πως μετά το συνέδριο η ΝΔ θα δώσει μια κρίσιμη πολιτική μάχη, αντιπαραθέτοντας –όπως είπε– το κυβερνητικό έργο απέναντι στην τοξικότητα των πολιτικών αντιπάλων.