Συνέδριο ΝΔ - Πιερρακάκης: Η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους και ναρκισσισμούς

Εν μέσω παρατεταμένων χειροκροτημάτων ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέβηκε στο βήμα του 16ου Συνεδρίου της εκφωνώντας μία ομιλία σαφώς προσανατολισμένη προς τη μεσαία τάξη αλλά και με ένα ξεκάθαρο εσωκομματικό μήνυμα.

«Υπάρχουν συνέδρια που αποφασίζουν για την πορεία του κόμματος αλλά και αυτά που αποφασίζουν για την πορεία της χώρας και εμείς καλούμαστε να αποφασίσουμε για το μέλλον της» είπε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup.

O κ. Πιερρακάκης σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Η κοινωνία δεν περιμένει να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, ναρκισσισμούς, μικρούς εγωισμούς. Γιατί εκεί έξω η κοινωνία παλεύει κάθε ημέρα, και η μεσαία τάξη θέλει να ζει καλύτερα. Θα μας κρίνουν από το κατά πόσον μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή τους και από το κατά πόσον μπορούμε να φέρουμε περισσότερη αισιοδοξία. Οι μεγάλες παρατάξεις δε νικούν όταν κοιτάζονται στο καθρέφτη τους, αλλά όταν κοιτούν τον ορίζοντα. Ας τολμήσουμε ξανά μαζί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει. Η κοινωνία δεν θυμάται όσους δείλιασαν αλλά όσους τόλμησαν».