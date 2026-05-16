Συνέδριο ΝΔ: Τα «διαζύγια», το στίγμα Πιερρακάκη, Δένδια και η κόντρα στρατηγικής Χατζηδάκη - Άδωνι

Αν και η διπλή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη – κατά τη χθεσινή του ομιλία και στη σημερινή του πρωινή παρέμβαση – για εκλογές το 2027 επιβεβαιώνει τη βούληση του Μεγάρου Μαξίμου για εξάντληση της 4ετίας, η ατμόσφαιρα της δεύτερης ημέρας του 16ου τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ήταν αμιγώς προεκλογική.

Πλάι στα χθεσινά σκληρά διλήμματα για το ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο, εάν αυτό χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα, ο πρωθυπουργός επιστράτευσε σήμερα ακόμη ένα: ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, όταν αυτή το δεύτερο εξάμηνο του 2027 θα κληθεί να ασκήσει την προεδρία της Ευρωπαικής Ένωσης. Πάντως, σε επίπεδο ηγεσίας το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην αυριανή καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις απαντήσεις, που είναι βέβαιο πως θα θελήσει να δώσει στο Νίκο Δένδια και στην ολοκληρωμένη πολιτική πλατφόρμα, που κατέβασε κατά την παρέμβαση του στις εργασίες του Συνεδρίου.

Το «δόγμα Δένδια» και το μπρα ντε φερ των δυο Αντιπροέδρων

Δεν είναι μόνον η διπλή πρωθυπουργική διαβεβαίωση, είναι το «δόγμα Δένδια»για τον ιδεολογικο – πολιτικό προσανατολισμό του κυβερνώντος κόμματος, οι ευθείες βολές ανάμεσα στους δύο Αντιπροέδρους της ΝΔ για το ύφος του πολιτεύεσθαι έναντι των αντιπάλων της, καθώς και η αγωνία για τη γαλάζια εκλογική επίδοση στα πολλά «πηγαδάκια» του Metropolitan Expo.

Με αναφορές σε όλους ανεξαιρέτως τους προέδρους του κόμματος έως τον σημερινό πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Υπουργός Άμυνας επέμεινε ότι «είμαστε το κόμμα των πολλών. Το πραγματικά λαϊκό κόμμα..το γενετικό υλικό της ΝΔ δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Για εμάς η διακυβέρνηση της χώρας αφορά την υπηρεσία των πολλών».

Αφήνοντας αιχμές για στελέχη, που καταφεύγουν στο φανατισμό και τις κραυγές σε πλήρη αντίθεση, όπως είπε, με το dna της παράταξης, που επιτάσσει μετριοπάθεια και διάλογο, ο Κερκυραίος πολιτικός δεν έκρυβε τον προβληματισμό του για τις απώλειες που υπέστη το κόμμα στις Ευρωεκλογές του 2023, αλλά και το σημερινό δημοσκοπικό του ποσοστό. «Οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι» προειδοποίησε ο κ. Δένδιας και πήρε θέση στην εσωτερική συζήτηση για εξωκοινοβουλευτικούς και βουλευτές τονίζοντας ότι απορρίπτει τις περίκλειστες Καγκελαρίες τεχνοκρατών και επιμένοντας ότι οφείλουμε να ακούμε τους βουλευτές μας, καθώς «χάρη στη ψήφο αυτών είμαστε εμείς Υπουργοί».

Οι διαφορετικές οπτικές σε επίπεδο κορυφής αποτυπώθηκαν και στο πινγκ πονγκ Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη. Ο πρώτος προέκρινε μέτρο, ήθος και σοβαρότητα λέγοντας ότι «χαρίζουμε την τοξικότητα σε όσους δεν έχουν προτάσεις» Ο δεύτερος απευθυνόμενος ευθέως στον πρώτο είπε πως «όταν μας λένε δολοφόνους, εμείς δεν μπορούμε να είμαστει κομ ιλ φο, πρέπει να τους πολεμήσουμε».

«Τα πολιτικά διαζύγια δεν βγαίνουν σε καλό»

Πάντως, οι δύο Αντιπρόεδροι της ΝΔ δεν διαφωνούν σε όλα. Με το δικό του στυλ ο καθένας τόνισαν ότι κανείς δεν περισσεύει στη μάχη που έρχεται, πολλώ μάλλον όταν πρόκειται για τους πρώην προέδρους του κόμματος, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Στην ίδια γραμμή, εξάλλου και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, που σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «τα πολιτικά διαζύγια πότε δεν βγαίνουν σε καλό». Στα χαρακτηριστικότερα στιγμιότυπα της σημερινής ημέρας και το εσωκομματικό μήνυμα του Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ότι η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους και μικροεγωισμούς επιμένοντας ότι «οι μεγάλες παρατάξεις δε νικούν όταν κοιτάζονται στο καθρέφτη τους, αλλά όταν κοιτούν τον ορίζοντα».