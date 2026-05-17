Συνέδριο ΝΔ - Τζιτζικώστας: Η ΝΔ καλείται να εξελιχθεί χωρίς να χάσει τις αξίες της

Ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού στην παρέμβασή του στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ υποστήριξε ότι η κοινωνία σήμερα «ζητά πυξίδα», ζητά ειλικρίνεια και καθαρές απαντήσεις για το πού οδηγείται η χώρα σε μια περίοδο διεθνών ανακατατάξεων και αβεβαιότητας.

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, σημείωσε ότι η Ευρώπη αλλάζει γρήγορα και «ξαναμαθαίνει ότι οι αξίες χρειάζονται ισχύ, η ειρήνη χρειάζεται άμυνα και η ανάπτυξη χρειάζεται υποδομές». Όπως είπε, η κοινωνική συνοχή προϋποθέτει σοβαρά, αξιόπιστα και αποτελεσματικά κράτη.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε ότι η Ελλάδα του σήμερα «δεν μοιάζει καθόλου με την Ελλάδα που αφήσαμε πίσω μας το 2019», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έκανε σημαντικά βήματα προόδου και κατάφερε να αποκτήσει ισχυρότερη φωνή και ρόλο στην Ευρώπη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία καλείται να προχωρήσει σε μια νέα φάση εξέλιξης, χωρίς να αποκοπεί από τις διαχρονικές της αρχές και αξίες. Ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε ότι η ανάπτυξη από μόνη της δεν αρκεί χωρίς κοινωνική συνοχή και χωρίς μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτική και την κοινωνία

«Μπροστά μας έχουμε μάχες όχι μόνο πολιτικές αλλά μάχες εμπιστοσύνης και απέναντι μας θα βρούμε τον εύκολο λόγο και τη διαμαρτυρία χωρίς σχέδιο αλλά η ΝΔ έχει επιλέξει το δρόμο της ευθύνης όπως έπραξε από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της» κατέληξε.