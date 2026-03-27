Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ανδρουλάκης με μανιφέστο ανατροπής, Παπανδρέου και Βενιζέλος στο προσκήνιο

Με στόχο να αποτελέσει τον βατήρα που θα δώσει ώθηση στα δημοσκοπικά του ποσοστά και την αφετηρία για τη νίκη -έστω με μία ψήφο- στις εθνικές εκλογές ξεκινά το απόγευμα στο γήπεδο του Τάε Κβο Ντο στο Φάληρο το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Ένα συνέδριο που πραγματοποιείται, μετά από μια προσυνεδριακή περίοδο με έντονες στιγμές, αναταράξεις και αμφισβήτηση και σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία, ένα χρόνο πριν τις κάλπες όπου η Χαριλάου Τρικούπη θέτει ως διακύβευμα την πολιτική αλλαγή και την ήττα της ΝΔ.

Το ζήτημα του αποκλεισμού της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ κυριάρχησε επί σχεδόν τρεις μήνες στο δημόσιο διάλογο και στις εσωκομματικές συζητήσεις.

«Το κείμενο είναι αυτό και δεν αλλάζει»

Η πλευρά του Χάρη Δούκα ζητούσε ξεχωριστό ψήφισμα, η ηγεσία αλλά και τη συντριπτική πλειονότητα του κόμματος ξεκαθάριζε ότι θέμα είναι λυμένο και απαντημένο και καμία μετεκλογική συνεργασία δεν πρόκειται να υπάρξει. Τελικά, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η υπόθεση οδηγείται σε συμβιβασμό μέσω μιας σαφούς διατύπωσης στο σημείο 13 της διακήρυξης για την εθνική στρατηγική, δια χειρός Κώστα Σκανδαλίδη, που αναμένεται να εγκριθεί πιθανότατα ομόφωνα το βράδυ του Σαββάτου. «Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ και δεν μπορεί να γίνει με τη Ν.Δ. σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο», θα αναφέρει το κείμενο, το οποίο «δεν αλλάζει», όπως διεμήνυαν μέσω του FLASH στενοί συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ο «πυρήνας» της ομιλίας Ανδρουλάκη

Οι ίδιοι, αποκαλύπτοντας μέρος της εναρκτήριας ομιλίας του, μπροστά σε περίπου 5200 συνέδρους, σημείωναν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το πολιτικό του σχέδιο και τους άξονες για ένα πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα που θα οδηγήσει στην εναλλακτική διακυβέρνηση «και μόνο το ΠΑΣΟΚ και η συσπείρωση γύρω του μπορεί να το κάνει πράξη».

Ιδιαίτερη έμφαση έδιναν στον προσωπικό τόνο που θα επιλέξει να απευθυνθεί στον κάθε πολίτη που εκπροσωπεί καθεμιά κοινωνική κατηγορία όπως οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, η νεολαία κτλ. Επιπλέον, θα αποδομήσει την κυβερνητική πολιτική και το αφήγημα του πρωθυπουργού περί σταθερότητας και θα δεσμευτεί για ένα διαφορετικό μοντέλο εξουσίας, χωρίς περιπέτειες αλλά με λογοδοσία, διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Αξιοποιώντας δε το σύνθημα του συνεδρίου «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε» θα καλέσει σε συστράτευση με το ΠΑΣΟΚ ανεξάρτητα από προηγούμενες επιλογές στην κάλπη ή κομματικές ταμπέλες.

Οι χαιρετισμοί και οι παρουσίες

Στα αξιοσημείωτα του συνεδρίου, η προσωπική επιστολή για επιτυχία στις εργασίες και στις επικείμενες εκλογές που αναμενόταν να στείλει ο πολυσυζητημένος εσχάτως Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Χαιρετισμούς εκ μέρους των ξένων αντιπροσωπειών θα απευθύνουν οι Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ, Στέφαν Λεβέν και Νίκολας Σμιτ. Από τα ελληνικά κόμματα, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός και από τη Νέα Αριστερά ο γραμματέας και εκτελών χρέη προέδρου, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Στα θεματικά τραπέζια θα μιλήσουν ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης που εκφράζει πλέον θέσεις πολύ εγκωμιαστικές για το ΠΑΣΟΚ και το Νίκο Ανδρουλάκη, η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, η οποία κρατά κλειστά χαρτιά για το πολιτικό της μέλλον, έχοντας μιλήσει θετικά και για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Ηλίας Μόσιαλος, καθηγητής στο LSE και πρώην υπουργός επί Γιώργου Παπανδρέου, τον οποίο φέρεται να βολιδοσκόπησε και ο κ. Τσίπρας για το εγχείρημά του, οι εκ της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πανούσης (πρώην υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ), Θεόδωρος Παπαθεοδώρου (πρώην υφυπουργός και βουλευτής, αποχώρησε από το κόμμα Λοβέρδου) και Ζωή Καρκούλια (πασοκογενής, πρώην ΣΥΡΙΖΑ), αλλά και ο Πλάτων Τήνιος, οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο οποίος είχε υπογράψει υπέρ της αυτοδυναμίας του Κυριάκου Μητσοτάκη τον Ιούνιο του 2023 και το 2015 ήταν υποψήφιος με το Ποτάμι.

Το μεσημέρι του Σαββάτου θα παρέμβουν οι πρώην πρόεδροι Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος, που φημολογείται ότι θα ρίξει «θεσμικές βόμβες» κατά της κυβέρνησης. Πρόεδρος του συνεδρίου θα είναι ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ η εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής θα διεξαχθεί με ψηφοφορία από το πρωί ως το απόγευμα της Κυριακής.