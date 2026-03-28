Συνέδριο ΠΑΣΟΚ - Δούκας: Αρνούμαι να δεχθώ ότι θα επιτρέψουμε στον Μητσοτάκη να κερδίσει τρίτη φορά

«Αρνούμαι να πιστέψω ότι δεν θα κάνουμε όσα πρέπει ώστε να μην επιτρέψουμε στον Μητσοτάκη να κερδίσει τρίτη φορά» είπε ο Χάρης Δούκας στην ομιλία του στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, εμφανιζόμενος ενωτικός μετά και από τον συμβιβασμό που επετεύχθη σχετικά με την καθαρή θέση απέναντι σε κάθε σενάριο περί συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Ο κ. Δούκας απάντησε στην κριτική που έχει δεχθεί με την επιμονή που επέδειξε σχετικά με το λεγόμενο «αντιδεξιό ψήφισμα», υποστηρίζοντας ότι στόχος του δεν είναι η εσωστρέφεια αλλά το να αναπτύξει δυναμική το ΠΑΣΟΚ.

Δεν μας αρκεί η δεύτερη θέση για τις εκλογές, δεν ήρθαμε εδώ να μετρήσουμε κουκιά και συσχετισμούς» είπε ο κ. Δούκας εκφράζοντας τη βεβαιότητά του πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει στις εκλογές.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα πρέπει να συνεργαστεί με τη ΝΔ σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τελική διατύπωση που θα υπάρξει στη διακήρυξη του Συνεδρίου.

«Άκουσα χθες τον πρόεδρο να αναφέρει ότι είναι εκτός πραγματικότητας όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική του εξόντωση. Χαίρομαι που το ακούω και συμφωνώ πρόεδρε. Το πιο σημαντικό είναι ότι μετά το κείμενο που κατατέθηκε η στρατηγική μας είναι εντός πραγματικότητας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.