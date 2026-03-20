Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Πρόσκληση Ανδρουλάκη στους Φάμμελο - Χαρίτση σε θεματικό τραπέζι για το Σύνταγμα

Πρόσκληση σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να συμμετάσχουν σε θεματικό τραπέζι διαλόγου με τίτλο «Σύνταγμα και Θεσμοί».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος, το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 11:00, στο κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (TAE KWON DO).

Στην επιστολή του, ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι «σε μια περίοδο κατά την οποία οι θεσμοί και η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δοκιμάζονται από τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των προοδευτικών δυνάμεων σε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για τη θωράκιση των θεσμών».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι η συμμετοχή των προέδρων των άλλων κομμάτων «θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη και διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της ποιότητας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής να ανοίξει διάλογο για τη λειτουργία των θεσμών και την ενίσχυση της δημοκρατικής διαδικασίας στη χώρα.