Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το μυστήριο της ημερομηνίας προκαλεί μουρμούρες

Το πρώτο δείγμα -μετά από καιρό- ήταν θετικό στο ΠΑΣΟΚ και αναμένεται να υπάρχει και συνέχεια. Ο λόγος για τη νέα συνεδρίαση που όρισε η Χαριλάου Τρικούπη για την επόμενη Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, ένα 24ωρο μετά την Πολιτική Γραμματεία, η οποία διεξήχθη σε κλίμα συναντίληψης και γόνιμου προβληματισμού.

Την προσεχή εβδομάδα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ηγεσίας, που δεσμεύτηκε στο εξής για τακτικές συνεδριάσεις οργάνων, ώστε «να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας» και να εκλείψουν τα αδειάσματα στα ΜΜΕ, θα συνεδριάσει η Οργανωτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ.

Δηλαδή το όργανο εκείνο με τα 33 μέλη (μαζί με τους Νίκο Ανδρουλάκη και τον γραμματέα της ΚΟΕΣ, Γιάννη Βαρδακαστάνη) που θα πάρει στους ώμους τη διοργάνωση του συνεδρίου και των προσυνεδριακών διαδικασιών. Με το δεδομένο ότι το συνέδριο πρέπει να εξελιχθεί σε «βατήρα» για τη μάχη των εθνικών εκλογών, όπως ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συμφώνησαν, ο καθένας από την οπτική του, όλοι οι κορυφαίοι της Πολιτικής Γραμματείας, η δουλειά της Οργανωτικής Επιτροπής καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική.

Συμμετέχουν δε πολλοί βουλευτές και πρωτοκλασάτα στελέχη, γεγονός που από μόνο του αναβαθμίζει τη σημασία της ως όργανο (μεταξύ άλλων οι Ηρακλής Δρούλιας, γραμματέας Οργανωτικού Σχεδιασμού, Τόνια Αντωνίου, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου, Θανάσης Γλαβίνας, μέλος Πολιτικού Κέντρου, Νίκος Δασκαλάκης, γραμματέας Κινητοποιήσεων, Παναγιώτης Δουδωνής, βουλευτής, Μιχάλης Καρχιμάκης, πρώην υπουργός, Χαρά Κεφαλίδου, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου, Μάρα Κουκουδάκη, μέλος Κ.Π.Ε., Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, υπεύθυνος Αυτοοργάνωσης, Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου, Νίκος Μήλης, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου, Κώστας Πανταζής, μέλος Κ.Π.Ε., Κώστας Παπαδημητρίου, συντονιστής Δικτύων, Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής, Νίκος Σαλαγιάννης, γενικός διευθυντής ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χνάρης, βουλευτής, Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής κ.α.).

Συνέδριο: Το μυστήριο της ημερομηνίας προκαλεί μουρμούρες

Σε αυτή τη φάση, το πρωτεύουν είναι να λυθεί το μυστήριο με την ημερομηνία, που όσο μένει σε εκκρεμότητα, εντείνει την ανησυχία ορισμένων εσωκομματικών πτερύγων, ότι «ο Ανδρουλάκης θέλει σκοπίμως να το καθυστερήσει για να πραγματοποιηθεί όσο πιο κοντά στις εκλογές». Φυσικά, η ανησυχία αυτή διαψεύδεται με μειδιάματα από την Χαριλάου Τρικούπη, από όπου όλα δείχνουν ότι εργάζονται με το βλέμμα στο Μάρτιο...

Στα πηγαδάκια της επόμενης ημέρας στο κόμμα και στη Βουλή επικρατεί συγκρατημένη ικανοποίηση, με την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να εκτιμά ότι η διάθεση σύνθεσης θα κριθεί στην πράξη και την ηγεσία να επισημαίνει ότι στο στρατηγικό σχέδιο που παρουσίασε αναλυτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης -και παρά τις δημόσιες αιχμές που είδαν προηγηθεί- δεν υπήρξε αντίλογος, κάτι που ερμηνεύτηκε ως έλλειψη αντιπρότασης στη γενικότερη κατεύθυνση που πορεύεται το κόμμα.