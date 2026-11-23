Ο Κέντρικ Ναν διανύει την τέταρτη σεζόν του στον Παναθηναϊκό AKTOR, έχοντας βιώσει για πρώτη φορά αλλαγή προπονητή στην ευρωπαϊκή του καριέρα, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να διαδέχεται τον Εργκίν Αταμάν στον πάγκο των «πράσινων».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αμερικανός σούπερ σταρ του «τριφυλλιού», αναφέρθηκε στις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην προπονητική προσέγγιση των δύο προπονητών, μιλώντας παράλληλα για τη μέχρι τώρα συνεργασία του με τον «Ζοτς».

«Είναι προφανές. Μπορείς να δεις το στυλ παιχνιδιού που έχουν αυτοί οι δύο προπονητές. Ο Αταμάν βασίζεται περισσότερο στους γκαρντ, στο pick and roll και στους χώρους στο παρκέ. Από την άλλη, ο Ομπράντοβιτς έχει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση. Έχουμε μια ομάδα χτισμένη γι’ αυτό και πιστεύω ότι όλα θα πάνε μια χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 31χρονος άσος μιλώντας στο Basket News.

Παράλληλα, ο Κέντρικ Ναν υπογράμμισε πως η δική του αγωνιστική νοοτροπία δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές στην τεχνική ηγεσία, καθώς προσεγγίζει κάθε αναμέτρηση με τον ίδιο τρόπο.

«Μπαίνω σε κάθε παιχνίδι με την ίδια νοοτροπία. Κάθε φορά που δένω τα κορδόνια μου, έχω την ίδια προσέγγιση. Η ρουτίνα μου παραμένει ίδια. Το θέμα είναι η χημεία και οι πεντάδες, ώστε να βοηθήσουμε όλους τους παίκτες να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία. Πιστεύω ότι θα έχει πλάκα», τόνισε.

Σημειώνεται πως ο Κέντρικ Ναν αγωνίζεται μέχρι στιγμής 24΄ κατά μέσο όρο, ενώ σουτάρει μέχρι στιγμής 63,5% στα δίποντα, που είναι το υψηλότερο νούμερο από την στιγμή που ήρθε στα ευρωπαϊκά γήπεδα.