Συνελήφθη 19χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στο Νέο Ψυχικό - Βρέθηκε και μαχαίρι στην κατοχή του

Στη σύλληψη ενός 19χρονου Έλληνα, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τα ξημερώματα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, στο Νέο Ψυχικό.



Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Ιουλίου έκριναν ύποπτη την κίνηση του νεαρού και προχώρησαν σε έλεγχο.



Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:





68 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

19 γραμμάρια κοκαΐνης,

ένα κουζινομάχαιρο μήκους 31 εκατοστών,

24 φαρμακευτικά δισκία και

το χρηματικό ποσό των 365 ευρώ.



Ο 19χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.



Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.