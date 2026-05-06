Συνελήφθη 20χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και έτρεχε με 72 χιλιόμετρα στη Συγγρού

Στο αυτόφωρο οδηγείται σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, ένας 20χρονος Αιγύπτιος που λίγο μετά τις 18.00 το απόγευμα της Τρίτης (5/5) εντοπίστηκε στη λεωφόρο Συγγρού να κινείται με ηλεκτρικό πατίνι έχοντας αναπτύξει ταχύτητα 72 χλμ/ώρα.



Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Καλλιθέας τον εντόπισαν, όπως φαίνεται και σε βίντεο που δείχνει την καταγραφή της ταχύτητάς του από ραντάρ, στο ύψος της οδού Μενελάου στο ρεύμα προς Πειραιά. Ο 20χρονος είχε προβεί σε τροποποίηση του ηλεκτρικού πατινιού προκειμένου να απενεργοποιήσει τον «κόφτη», αναπτύσσοντας ταχύτητες έως και τρεις φορές πάνω από το προβλεπόμενο όριο.

Οι αστυνομικοί του ΤΤ Καλλιθέας του επέβαλαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, του πέρασαν χειροπέδες, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και σήμερα τον οδηγούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.