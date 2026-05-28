Συνελήφθη 26χρονη για ομάδα που ειδοποιούσε οδηγούς για μπλόκα της Τροχαίας - Είχε σχεδόν 4.000 μέλη

Στη σύλληψη μιας 26χρονης προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου, στο πλαίσιο έρευνας για διαδικτυακή ομάδα που -σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.- ενημέρωνε οδηγούς για τα σημεία όπου πραγματοποιούνταν έλεγχοι της Τροχαίας.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 35χρονος άνδρας.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, οι δύο φέρονται να διαχειρίζονταν ομάδα - κοινότητα σε εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων, μέσω της οποίας τα μέλη ενημερώνονταν σε πραγματικό χρόνο για τα ακριβή σημεία και τον χρόνο διεξαγωγής αστυνομικών ελέγχων.

Η ομάδα είχε σχεδόν 4.000 μέλη

Σύμφωνα με την προανάκριση του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου, η συγκεκριμένη κοινότητα είχε δημιουργηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 και αριθμούσε περίπου 3.926 μέλη.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., βασικός σκοπός της ομάδας ήταν η μαζική ενημέρωση οδηγών για ελέγχους που πραγματοποιούσαν κυρίως υπηρεσίες της Τροχαίας, τόσο στην Κορινθία όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.



Οι Αρχές εκτιμούν ότι μέσω αυτής της πρακτικής υπονομευόταν το έργο των αστυνομικών ελέγχων, καθώς οδηγοί μπορούσαν να αποφεύγουν μπλόκα και τροχονομικές επιχειρήσεις.

Το κινητό που κατασχέθηκε

Στην κατοχή της 26χρονης βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο -σύμφωνα με την Αστυνομία- λειτουργούσε η τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης της ομάδας.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο εντατικοποίησης των ελέγχων της Τροχαίας για επικίνδυνες παραβάσεις και σοβαρές παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.