Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου - Ήταν γνωστός στις Αρχές

Στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού, με καταγωγή από την Αίγυπτο, προχώρησαν πριν από λίγο οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ, καθώς κατηγορείται για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου.

Η δολοφονία του 73χρονου σημειώθηκε χθες στο κέντρο της Αθήνας, με τις αστυνομικές Αρχές να προχωρούν από την πρώτη στιγμή σε έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, στον Άγιο Νικόλαο Αττικής.

Εκκρεμούσε ένταλμα για τον Αιγύπτιο από το 2024

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 28χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση παράνομης εισόδου, ενώ σε βάρος του φέρεται να εκκρεμεί και ένταλμα για υπόθεση ασέλγειας σε ανήλικη, που αφορά το 2024. Βρίσκονταν παράνομα στη χώρα, καθώς είχε απορρίφθει το αίτημα ασύλου που είχε καταθέσει.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες βρίσκονταν στο γραφείο του θύματος. Ακολούθησε άγριος τσακωμός μεταξύ των δύο ανδρών, ο οποίος εξελίχθηκε σε σωματική συμπλοκή, πριν την δολοφονία του ποινικολόγου.

Στο βίντεο διακρίνεται ένας άνδρας με λευκά μαλλιά, ντυμένος με κοστούμι και κρατώντας χαρτοφύλακα, να κινείται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και να εισέρχεται σε πολυκατοικία.

Βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του

O γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στο δικηγορικό του γραφείο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Τον Σταύρο Γεωργίου βρήκαν οι δίδυμες κόρες του (16 ετών) οι οποίες ειδοποίησαν τις αρχές ενώ από νωρίς τον έψαχνε και ο αδελφός του ο οποίος έφθασε στο γραφείο και ζήτησε από τους αστυνομικούς να μπει στον χώρο όπου βρέθηκε νεκρός ο Σταύρος Γεωργίου.

O Σταύρος Γεωργίου είναι ο γνωστός ποινικολόγος που βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του. Αστυνομικές δυνάμεις αποκλείουν με κορδέλες την περιοχή καθώς το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως εγκληματική ενέργεια. Βίντεο Γιάννης Κέμμος. pic.twitter.com/BZ4fMAOYMe — Flash.gr (@flashgrofficial) July 21, 2026

Εντοπίστηκε νεκρός δίπλα από ένα κρεβάτι, στον χώρο που είχε φτιάξει για να ξεκουράζεται στο γραφείο του. Ο ιατροδικαστής μακροσκοπικά είδε «κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από θλων όργανο», ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δέχτηκε πάρα πολλά χτυπήματα, γροθιές και κλοτσιές, γι’ αυτό ήταν πεσμένος σε εμβρυϊκή στάση. Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο δράστης χτύπησε πολλές φορές το κεφάλι του στο κρεβάτι, όπου εντοπίστηκε και το περισσότερο αίμα.