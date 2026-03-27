Συνελήφθη 55χρονος στην Παλλήνη: Οδηγούσε μεθυσμένος με τα παιδιά στο αυτοκίνητο

Συνελήφθη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στην Παλλήνη ένας 55χρονος, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ενώ οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης. Στο όχημά του επέβαιναν τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 10 και 12 ετών.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ο 55χρονος συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην περιοχή της Παλλήνης. Αστυνομικοί του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής που έφτασαν στο σημείο πραγματοποίησαν έλεγχο αλκοόλης, από τον οποίο προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι μαζί του βρίσκονταν τα δύο ανήλικα τέκνα του, θέτοντας τα σε σοβαρό κίνδυνο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ