Άνδρας μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που εισάγει κάνναβη στην Ελλάδα αεροπορικώς είναι 65χρονος, που συνελήφθη σήμερα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Τι βρέθηκε στην αποσκευή

Κατά τους ελέγχους, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών τον ακινητοποίησαν. Στην έρευνα εντόπισαν στη βαλίτσα του δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, γνωστή ως skunk. Το συνολικό μικτό βάρος έφτανε τα 15 κιλά και 200 γραμμάρια. Οι αρχές αναφέρουν ότι τα ναρκωτικά προορίζονταν για περαιτέρω διακίνηση.

Τι κατασχέθηκε επιπλέον

Εκτός από την κάνναβη, κατασχέθηκαν 100 ευρώ, 4.200 λεκ Αλβανίας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Το παρελθόν του και η συνέχεια

Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, που θα αποφασίσει για τη συνέχεια της υπόθεσης.