Breaking news icon BREAKING
NEWS

Ελλάδα Λάρισα Απόπειρα Βιασμού Φοιτητές Local News

Συνελήφθη 73χρονος υδραυλικός για απόπειρα βιασμού φοιτήτριας - Τράπηκε σε φυγή από τις φωνές της

Το θλιβερό συμβάν σημειώθηκε σε διαμέρισμα σε πόλη της Βόρειας Ελλάδας όπου σπουδάζει η 19χρονη.

Φωτ. αρχείου UNSPLASH
Φωτ. αρχείου UNSPLASH
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Την καταγγελία για απόπειρα βιασμού φοιτήτριας από ηλικιωμένο υδραυλικό ερευνά η αστυνομία σε πόλη της Βορείου Ελλάδας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα Onlarissa, μια 19χρονη φοιτήτρια που σπουδάζει σε πόλη της βόρειας Ελλάδας, βίωσε εφιαλτικές στιγμές στα χέρια ενός 73χρονου υδραυλικού.

Το συμβάν σημειώθηκε πριν αρκετές ημέρες, όταν η νεαρή Λαρισαία κάλεσε τον 73χρονο στο διαμέρισμα που νοικιάζει προκειμένου να πραγματοποιήσει υδραυλικές εργασίες.

Όμως σε ανύποπτη στιγμή ο άνδρας της επιτέθηκε με σκοπό να την βιάσει. Η φοιτήτρια αντέδρασε και άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα ο 73χρονος να τραπεί σε φυγή

Στη συνέχεια σε κατάσταση σοκ η 19χρονη ειδοποίησε τους γονείς την, ενώ ακολούθησε καταγγελία στις αρχές με αποτέλεσμα τη σύλληψη του υδραυλικού, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Ελλάδα Λάρισα Απόπειρα Βιασμού Φοιτητές Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader