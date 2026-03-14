Συνελήφθη 73χρονος υδραυλικός για απόπειρα βιασμού φοιτήτριας - Τράπηκε σε φυγή από τις φωνές της

Την καταγγελία για απόπειρα βιασμού φοιτήτριας από ηλικιωμένο υδραυλικό ερευνά η αστυνομία σε πόλη της Βορείου Ελλάδας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα Onlarissa, μια 19χρονη φοιτήτρια που σπουδάζει σε πόλη της βόρειας Ελλάδας, βίωσε εφιαλτικές στιγμές στα χέρια ενός 73χρονου υδραυλικού.

Το συμβάν σημειώθηκε πριν αρκετές ημέρες, όταν η νεαρή Λαρισαία κάλεσε τον 73χρονο στο διαμέρισμα που νοικιάζει προκειμένου να πραγματοποιήσει υδραυλικές εργασίες.

Όμως σε ανύποπτη στιγμή ο άνδρας της επιτέθηκε με σκοπό να την βιάσει. Η φοιτήτρια αντέδρασε και άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα ο 73χρονος να τραπεί σε φυγή

Στη συνέχεια σε κατάσταση σοκ η 19χρονη ειδοποίησε τους γονείς την, ενώ ακολούθησε καταγγελία στις αρχές με αποτέλεσμα τη σύλληψη του υδραυλικού, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών.