Συνελήφθη 76χρονος για τη φωτιά στο Σισμανόγλειο - Δηλώνει μετανιωμένος για τον εμπρησμό

Ένας 76χρονος άνδρας συνελήφθη για την πρόκληση της φωτιάς στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο στο Μαρούσι νωρίς το πρωί της Πέμπτης (9/7), η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο προτού έχει τραγικές συνέπειες.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, στελέχη της ΔΑΕΕ μετέβησαν άμεσα στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά. Έπειτα από μεθοδικές έρευνες, συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, προσήχθη, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., ένας 76χρονος ημεδαπός, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο 76χρονος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος για τον εμπρησμό στον ανωτέρω θάλαμο νοσηλείας.

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Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Τρεις ασθενείς στον θάλαμο που τυλίχθηκε στις φλόγες

Όπως ανέφερε η αστυνομία, ο 76χρονος εντοπίστηκε το πρωί από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ της Άμεση Δράση Αττικής στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια, έπειτα από έρευνες σε τρία διαφορετικά σημεία.

Από την αυτοψία που έγινε στον θάλαμο από όπου ξεκίνησαν οι φλόγες, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου, στο οποίο βρισκόταν ο συγκεκριμένος ασθενής.

Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Άμεση κατάσβεση – Προληπτική εκκένωση λόγω καπνού pic.twitter.com/vvId1sh986 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 9, 2026

Στον θάλαμο βρίσκονταν ακόμη δύο ασθενείς. Ο ένας κατάφερε να απομακρυνθεί μόνος του, ενώ ο δεύτερος, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, απομακρύνθηκε από νοσηλεύτρια με το κρεβάτι του.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός. Ωστόσο, η φωτιά προκάλεσε σημαντικές καταστροφές σε τμήμα της κλινικής, ενώ οι εικόνες από το εσωτερικό του χώρου αποτυπώνουν το μέγεθος της ζημιάς.

Γεωργιάδης: «Θα μπορούσε να είχε γίνει εθνική τραγωδία»

Για πρωτοφανές περιστατικό έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος τόνισε ότι η φωτιά θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία.

Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 05:00 σε στρώμα κρεβατιού μέσα σε θάλαμο, ενώ ο ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο κρεβάτι είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του από την αστυνομία.

«Δεν υπήρχε οξυγόνο στον χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα», ανέφερε ο υπουργός, ο οποίος μίλησε για εγκληματική ενέργεια σημειώνοντας ότι η έρευνα θα δείξει τι ακριβώς συνέβη.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήρε την άμεση αντίδραση της διοίκησης και του προσωπικού του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας ότι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με τάξη και χωρίς να κινδυνεύσει κανείς.

Όπως περιέγραψε, η νοσηλεύτρια υπηρεσίας αντιλήφθηκε αμέσως τη φωτιά, ενώ το προσωπικό προχώρησε στην απομάκρυνση των ασθενών και άνοιξε τα παράθυρα, ακόμη και σπάζοντας τζάμια, ώστε να απομακρυνθεί ο καπνός.

«Έχει καταστραφεί μια κλινική από μια ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα. Ευτυχώς λειτούργησαν αμέσως τα συστήματα πυρόσβεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν συνδέεται με τη φωτιά ο θάνατος της 90χρονης

Αναφερόμενος στον θάνατο της 90χρονης ασθενούς, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σύνδεση με το περιστατικό.

Όπως είπε, η γυναίκα υπέστη ανακοπή αρκετή ώρα μετά και δεν είχε εισπνεύσει καπνό, ενώ ήταν από τις πρώτες ασθενείς που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

«Τα υπόλοιπα θα τα πει η ανάκριση και η αστυνομία», σημείωσε ο υπουργός, αφήνοντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης στις αρμόδιες αρχές.