Συνελήφθη αλλοδαπός με διεθνές ένταλμα - Μπλεγμένος με ξέπλυμα χρήματος και ναρκωτικά

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης από τις Αρχές γειτονικής χώρας, για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



Η σύλληψη έγινε στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που διαβιβάστηκαν μέσω του Έλληνα Αστυνομικού Συνδέσμου και των διαύλων διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω Interpol.

Άμεση η κινητοποίηση των αρχών

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο άνδρας είχε εισέλθει στην Ελλάδα τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας από συνοριακό σταθμό της Βόρειας Ελλάδας. Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης και να προσαχθεί για περαιτέρω έλεγχο.



Κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης και μέσω των προβλεπόμενων μηχανισμών διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, επιβεβαιώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων των Αρχών της χώρας του, με σκοπό τη σύλληψη και έκδοσή του.

Σύνδεση με υποθέσεις ναρκωτικών

Τα αδικήματα για τα οποία αναζητούνταν αφορούν συμμετοχή σε δομημένη εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τις Αρχές, τα παράνομα έσοδα φέρονται να προέρχονται, μεταξύ άλλων, και από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.



Μετά την ενημέρωση του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, εκδόθηκε σε βάρος του εντολή προσωρινής σύλληψης και ο άνδρας συνελήφθη, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, καθώς και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.



Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.