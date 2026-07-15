Συνελήφθη άνδρας για απειλή κατά του Νάιτζελ Φάρατζ μέσω ανάρτησης στα social media

Ένας άνδρας συνελήφθη στο Λονδίνο, καθώς φέρεται να απείλησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα πυροβολήσει τον ηγέτη του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ .

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο νότιο Λονδίνο και αφορά έναν άνδρα περίπου 20 ετών, ο οποίος είναι ύποπτος για αποστολή απειλητικών μηνυμάτων σε βουλευτή. Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες, σύμφωνα με το BBC news.

Η απειλητική ανάρτηση στο X

Η υπόθεση σχετίζεται με ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X και καταγγέλθηκε στις Αρχές στις 8 Μαΐου, μία ημέρα μετά τις τοπικές και δημαρχιακές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Telegraph, το μήνυμα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα σε πυροβολήσω στο κεφάλι αν κερδίσεις». Η αστυνομία εξετάζει τις ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν, ενώ, όπως ενημερώθηκε ο Φάρατζ, η ανάλυσή τους ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Η αντίδραση του Φάρατζ

Ο Νάιτζελ Φάρατζ δήλωσε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που οι Αρχές αντέδρασαν προληπτικά σε απειλητική ανάρτηση εις βάρος του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ελπίζω να εξετάζουν και τις υπόλοιπες τριακόσιες ή τετρακόσιες παρόμοιες αναρτήσεις που έχουν γίνει μόνο μέσα στη φετινή χρονιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτικών

Η σύλληψη σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία της εκπροσώπου του Reform UK, Ann Widdecombe, στο σπίτι της στο Ντέβον, υπόθεση που ερευνάται από την αντιτρομοκρατική αστυνομία. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Εσωτερικών Υποθέσεων του Reform UK, Ζία Γιουσούφ, πρότεινε την παροχή 24ωρης αστυνομικής προστασίας σε όλους τους βουλευτές, εφόσον το κόμμα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Όπως δήλωσε, ο Νάιτζελ Φάρατζ «ζει υπό διαρκή απειλή θανάσιμου κινδύνου», υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας για τους εκλεγμένους εκπροσώπους αποτελεί πλέον αναγκαία προτεραιότητα.