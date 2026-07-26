Αναστάτωση στο μετρό: Σουδανός μπήκε στη σήραγγα, σταμάτησε τα δρομολόγια και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού (με καταγωγή από το Σουδάν) προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στον σταθμό του μετρό «Αγία Παρασκευή», την Παρασκευή 24 Ιουλίου, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας, υπήκοος Σουδάν, γεννημένος το 1996, εισήλθε εντός της σήραγγας από τον σταθμό «Αγία Παρασκευή» και κινήθηκε προς τον σταθμό «Χαλάνδρι». Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε άμεσα η κυκλοφορία του μετρό στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής.



Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα, ο οποίος οδηγήθηκε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. Η κυκλοφορία των συρμών αποκαταστάθηκε και επανήλθε σε κανονική λειτουργία λίγη ώρα αργότερα.



Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών. Επιπλέον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την επέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. απώθησε δύο αστυνομικούς ασκώντας σωματική βία και αντιστάθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της σύλληψής του.