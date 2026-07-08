Συνελήφθη αρχηγικό μέλος σπείρας που ανατίναζε ΑΤΜ - Πάνω από 440.000 ευρώ η λεία

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει δίκτυο ανατινάξεων ΑΤΜ και κλοπών οχημάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τη συνολική λεία να εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (7/7), ύστερα από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε σπίτι και άλλους χώρους που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σειρά βαριών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες κλοπές, εκρήξεις, παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών και όπλων, πλαστογραφία, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η δράση της οργάνωσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, έχοντας ως βασικό στόχο ΑΤΜ σε περιοχές της επαρχίας.

Τα μέλη της αφαιρούσαν αρχικά αυτοκίνητα από την Αττική, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως «επιχειρησιακά» οχήματα για τις επιδρομές τους. Στη συνέχεια μετέβαιναν στους στόχους τους, όπου χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικούς τροχούς κοπής και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς για να διαρρήξουν τα χρηματοκιβώτια των ΑΤΜ. Αφού άρπαζαν τις κασετίνες με τα χρήματα, εγκατέλειπαν άμεσα το σημείο.

Οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι τα μέλη της οργάνωσης ήταν βαριά οπλισμένα και εμφανίζονταν αποφασισμένα να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους προκειμένου να διαφύγουν, ενώ παράλληλα λάμβαναν αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης. Απέφευγαν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τον σχεδιασμό των επιθέσεων και χρησιμοποιούσαν ειδικό εξοπλισμό τόσο για την παραβίαση οχημάτων όσο και για την αποφυγή εντοπισμού βιολογικών και άλλων ιχνών.

Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε ο συλληφθείς, ο οποίος φέρεται να καθοδηγούσε τα υπόλοιπα μέλη, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία του.

Η έρευνα έχει εξιχνιάσει μέχρι στιγμής εννέα υποθέσεις εκρήξεων σε ΑΤΜ, εκ των οποίων οι δύο σε απόπειρα, καθώς και τρεις κλοπές οχημάτων, δύο κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, μία κλοπή πυροσβεστήρων και μία κλοπή πομποδέκτη διοδίων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε περιστατικό του Ιουλίου του 2025 στην Αργολίδα, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικών της ΟΠΚΕ στην προσπάθειά τους να διαφύγουν μετά από ανατίναξη ΑΤΜ.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

δύο «επιχειρησιακά» οχήματα,

300 ευρώ,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM,

ένα drone,

διαρρηκτικά εργαλεία για κλοπές οχημάτων,

26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκε στην κύρια ανάκριση, ενώ οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης, καθώς και για την πλήρη αποτύπωση της εγκληματικής της δράσης.