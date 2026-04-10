Συνελήφθη για ναρκωτικά η εγγονή παλιού γνωστού πολιτικού που δεν ζει

Στη σύλληψη της 26χρονης εγγονής γνωστού πολιτικού που δεν βρίσκεται εν ζωή προχώρησαν οι αρχές τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Μαζί της συνελήφθη και ένας 29χρονος φίλος της, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν από αστυνομικούς και υποβλήθηκαν σε έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην κατοχή του 26χρονου βρέθηκαν ένα στιλέτο 20 εκατοστών, ένα αβολίδωτο φυσίγγιο και μικρή ποσότητα ναρκωτικών, ενώ στην 26χρονη εντοπίστηκαν περίπου 3 γραμμάρια κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.