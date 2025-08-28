Συνελήφθη η 20χρονη αδελφή του 5χρονου που έμεινε κλειδωμένο στο σπίτι του στα Καμίνια

Εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας στο σπίτι της, η 20χρονη αδελφή του 5χρονου από τα Καμίνια, που βρέθηκε κλειδωμένο σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, το βράδυ της Τρίτης 26 Αυγούστου.

Σε ό,τι αφορά τη μητέρα των παιδιών, η αστυνομία επικοινώνησε μαζί της με την ίδια να ισχυρίζεται ότι βρίσκεται στους Παξούς για να παραστεί σε μία κηδεία και πως θα επιστρέψει στην Αθήνα σήμερα, 28 Αυγούστου.

Η αστυνομική επιχείρηση

Υπενθυμίζεται πως ομάδα ΔΙΑΣ κατά τη διάρκεια περιπολίας που πραγματοποιούσε έλαβε κλήση για ένα ανήλικο παιδί που βρισκόταν σε μπαλκόνι και πετούσε αντικείμενα στο δρόμο ενώ υπήρξαν και αναφορές που έλεγαν πως προσπάθησε να πηδήξει τα κάγκελα. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και απέτρεψαν τα χειρότερα.

Ειδικότερα, μία αστυνομικός με τη βοήθεια συναδέλφου της, ανέβηκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και έφτασε στο παιδί. Μάλιστα, οι δυνάμεις παρέμειναν επί τόπου για αρκετή ώρα μέχρι να εμφανιστεί κάποιο συγγενικό πρόσωπο του αγοριού.

👮‍♂️ Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. δεν δίστασαν στιγμή.

Με αποφασιστικότητα ανέβηκαν στο μπαλκόνι και έσωσαν ένα ανήλικο αγόρι που χρειαζόταν βοήθεια.

🙏 Θάρρος και ανθρωπιά σε δράση! pic.twitter.com/e7BCvqoCzW — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 27, 2025

Περίπου 40 λεπτά μετά έφτασε στο σπίτι η 20χρονη αδελφή του παιδιού, η οποία ανέφερε ότι τον είχε αφήσει μαζί με την 16χρονη αδελφή τους, η οποία όμως έλειπε και δεν εντοπίστηκε.

Σύμφωνα με όσα είπε στο MEGA η 20χρονη, η οικογένειά της αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα. Δήλωσε ότι στο παρελθόν τα παιδιά της οικογένειας είχαν μεταφερθεί στο Παίδων μετά από εισαγγελική εντολή για τρεις μήνες.

Για τη συγκεκριμένη μέρα, δε, που το αδελφάκι της έμεινε μόνο στο σπίτι, υποστήριξε πως «πετάχτηκε» για λίγο μέχρι το περίπτερο και κλείδωσε την πόρτα υπό τον φόβο να μην βγει έξω. Μάλιστα, σημείωσε πως αντιλήφθηκε το λάθος της και πως έπρεπε να τον πάρει μαζί της.