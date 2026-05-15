Συνελήφθη Ιάπωνας που απείλησε να ανατινάξει τα κεντρικά γραφεία της Nintendo

Ένας 27χρονος άνδρας στην Ιαπωνία συνελήφθη αφού φέρεται να έστειλε απειλητικά γράμματα στα κεντρικά γραφεία της Nintendo στο Κιότο, υποστηρίζοντας ότι είχε τοποθετήσει εκρηκτικά και ότι θα ανατίναζε το κτίριο. Η αστυνομία τον συνέλαβε, ενώ οι έρευνες στον χώρο της εταιρείας δεν εντόπισαν ύποπτο αντικείμενο.



Τι έγραφαν τα γράμματα

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, τα γράμματα που έλαβε η Nintendo περιείχαν ιδιαίτερα επιθετικές φράσεις, ανάμεσά τους προειδοποιήσεις ότι ο αποστολέας θα «έκανε κομμάτια» την εταιρεία. Οι απειλές στάλθηκαν ήδη από τα μέσα Μαρτίου, με τη Nintendo να ενημερώνει τις αρχές μόλις αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι αρχές εντόπισαν τον ύποπτο και προχώρησαν στη σύλληψή του λίγες ημέρες μετά. Ο άνδρας, που φέρεται να κατάγεται από την περιοχή Aichi, έχει παραδεχτεί τις πράξεις του και η αστυνομία συνεχίζει να εξετάζει τα κίνητρά του.



Το ευρύτερο πλαίσιο

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά απειλών που έχουν στο παρελθόν στοχοποιήσει τη Nintendo στην Ιαπωνία. Παρότι δεν προέκυψε πραγματικός κίνδυνος από το συγκεκριμένο συμβάν, η υπόθεση δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζονται τέτοιες ενέργειες από τις αρχές, ειδικά όταν αφορούν μεγάλες εταιρείες και εγκαταστάσεις που φιλοξενούν πολλούς εργαζομένους.

Για τη Nintendo, το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι η ασφάλεια των κεντρικών εγκαταστάσεων και του προσωπικού της παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα.