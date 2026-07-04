Συνελήφθη με ποσότητα skunk - Βρέθηκαν πάνω από 10,5 κιλά κάνναβης σε πλοίο για τα Δωδεκάνησα

Καίριο πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών μέσω πλοίων της ακτοπλοΐας κατάφεραν τα στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, που είχαν τον κεντρικό επιχειρησιακό και συντονιστικό ρόλο σε επιχείρηση που στήθηκε την Παρασκευή (3/7).

Ειδικότερα, τις απογευματινές ώρες, στο πλαίσιο των συστηματικών ελέγχων για την αποτροπή της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών Ουσιών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή των σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 «ΤΟΜΠΥ» και «ΚΕΛΥ», προέβησαν στη σύλληψη νεαρού άνδρα για παράβαση του Ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών».



Ο 21χρονος εντοπίστηκε να επιβαίνει σε επιβατηγό – οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο, πριν τον απόπλου του από τον λιμένα του Πειραιά και αφού τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση, τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβησαν στη διενέργεια αστυνομικού ελέγχου στον ίδιο και στις αποσκευές του. Κατά τη διάρκειά του, βρέθηκαν σε σακίδιο πλάτης στον χώρο των αποσκευών, καθώς και σε αποσκευή στο σαλόνι του πλοίου, πέντε (05) αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης (skunκ), συνολικού μικτού βάρους πέντε κιλών και τετρακοσίων δεκατριών γραμμαρίων (5,413kg).

ΦΩΤΟ: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ακολούθως, σε συντονισμό και κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, εντοπίστηκε, από στελέχη του Λιμεναρχείου Σύρου, κατόπιν ένδειξης του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 «ΜΑΚΙ», έτερη αποσκευή του συλληφθέντα εντός του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, στο εσωτερικό της οποίας βρέθηκαν πέντε (05) πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες ομοίως φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης (skunk), συνολικού μικτού βάρους πέντε κιλών και διακοσίων εβδομήντα εννέα γραμμαρίων (5,279 kg), οι οποίες και κατασχέθηκαν από την οικεία Λιμενική Αρχή και παραδόθηκε στα στελέχη της Π.Ο.ΔΙ.Ν. του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά με το συμπληρωματικό προανακριτικό υλικό.

ΦΩΤΟ: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑΦΩΤΟ: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, επιπλέον κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και ένα εισιτήριο επιβάτη με προορισμό τη νήσο Κω. Το σύνολο των ουσιών, συνολικού μικτού βάρους 10,692kg, πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, με την εκτιμώμενη αξία τους να εκτιμάται στις 33.000 ευρώ.