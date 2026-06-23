Συνελήφθη νεαρός επιδειξίας στη Συγγρού: Ακολούθησε 26χρονη μέχρι παιδική χαρά με ανήλικους

Στιγμές τρόμου έζησε μία 26χρονη κοπέλα στη Συγγρού, όταν ένας νεαρός άνδρας την ακολούθησε σε υπόγειες διαβάσεις, σε σημείο απέναντι από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, έχοντας το μόριό του σε κοινή θέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (22/6) με τον 25χρονο άνδρα -που δήλωσε υπήκοος Υεμένης- να ακολουθεί την κοπέλα και εκείνη να καταφέρνει να του ξεφύγει, ενώ βρισκόταν σε σημείο με παιδική χαρά όπου υπήρχαν ανήλικα παιδιά.

Ύστερα από κλήση της Αστυνομίας, ο άνδρας εντοπίστηκε στην οδό Λαγουμιτζή και συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο και διαμονή στη χώρα.