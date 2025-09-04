Συνελήφθη ο 17χρονος που άρπαξε το βρέφος - Είναι ο ίδιος που είχε πάρει το μωρό από την Ομόνοια
Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων τον εντόπισαν στην περιοχή του Αλίμου και του πέρασαν χειροπέδες.
Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας είναι εδώ και λίγη ώρα ένας ανήλικος (ημεδαπός) που εμπλέκεται στη μυστήρια υπόθεση αρπαγής του βρέφους από περιοχή του Πειραιά και το οποίο βρέθηκε αργότερα στο Κουκάκι.
Το άτομο αυτό, ηλικίας 17 ετών, συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, στην περιοχή του Αλίμου, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είναι ο ίδιος που είχε πάρει κ άλλο μωράκι τον Μάιο, από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε αφήσει στον Άλιμο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών.
Σημειώνεται ότι η μητέρα του έλεγε την Τετάρτη στους αστυνομικούς ότι πήγαν μόνο στο φαρμακείο μαζί, όμως η ΕΛΑΣ επιβεβαίωσε ότι πήγαν οι δυο τους και σε σούπερ μάρκετ.
Δείτε βίντεο που εξασφάλισε το flash.gr με τον 17χρονο να περπατά δίπλα στη γυναίκα που έχει το μωρό:
Παρίστανε τον ελεγκτή και αποσπούσε χρήματα από επιβάτες
Οι Αρχές προχωρούν τις έρευνες και στο σπίτι του συλληφθέντα που έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές. Πριν από τρεις μήνες περίπου συνελήφθη εντός αστικού λεωφορείου στην περιοχή της Βάρης, καθώς παρίστανε τον ελεγκτή εισιτηρίων σε λεωφορειακή γραμμή της Νοτιοανατολικής Αττικής, αποσπώντας χρηματικά ποσά από επιβάτες.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας για αντιποίηση, απάτη, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί ασυρμάτων.
Θυμίζουμε ότι το flash.gr σήμερα (4/9) έφερε στο φως ένα βίντεο ντοκουμέντο από την υπόθεση αυτή, στο οποίο φαίνεται ένας άτομο να κινείται γρήγορα στην άκρη του δρόμου και εν συνεχεία να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο σπρώχνοντας ένα καρότσι.