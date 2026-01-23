Συνελήφθη ο Καναδός πρώην Ολυμπιονίκης - Επικηρυγμένος για 15 εκατ. δολάρια από το FBI

Ο Ryan Wedding, 44 ετών, Καναδός Ολυμπιονίκης στο snowboard που ηγούταν ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, συνελήφθη από τις αρχές των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσαν χθες οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Wedding καταζητείτο από το FBI και τη Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP) για τον ρόλο του σε αυτό που η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Pam Bondi, χαρακτήρισε «μία από τις πλέον δραστήριες και βίαιες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στον κόσμο».

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η οργάνωσή του μετέφερε σχεδόν 60 τόνους κοκαΐνης ετησίως από το Μεξικό στο Λος Άντζελες, χρησιμοποιώντας δίκτυο ημιφορτηγών. Ο Wedding κατηγορείται επίσης ότι διέταξε τη δολοφονία βασικού μάρτυρα του FBI, καθώς και αρκετών άλλων ανθρωποκτονιών, μεταξύ των οποίων και ενός ζευγαριού που σκοτώθηκε από λάθος ταυτότητα.

Ο Wedding, γνωστός και με τα ψευδώνυμα «Public Enemy», «El Jefe» και «Giant», βρισκόταν στη λίστα των 10 πιο καταζητούμενων από το FBI, με τις Αρχές να προσφέρουν αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη και την καταδίκη του, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Wanted ex-Olympian Ryan Wedding captured in Mexico, FBI Director Kash Patel flies him back to UShttps://t.co/OGk9g86udC — Republican Party of Calumet County (@CalumetGOP) January 23, 2026

Η σύλληψη και η εμπλοκή του FBI

Οι αρχές πίστευαν προηγουμένως ότι ο Wedding κρυβόταν στο Μεξικό. Την Πέμπτη, ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, βρέθηκε στη Πόλη του Μεξικού για συναντήσεις με τον επικεφαλής ασφαλείας Omar García Harfuch. Το πρωί της Παρασκευής έφυγε με ένα «ενθύμιο»: τον Ryan Wedding και έναν ακόμα, ανώνυμο, «πρωτεύοντα στόχο».

Σε δήλωσή του, ο García Harfuch ανέφερε ότι ο Patel αναχώρησε με «έναν μη Αμερικανό πολίτη που συνελήφθη από τις μεξικανικές αρχές και βρίσκεται στη λίστα των 10 πιο καταζητούμενων από το FBI, καθώς και έναν Καναδό πολίτη που παραδόθηκε εθελοντικά χθες στην αμερικανική πρεσβεία».

Το NBC News ήταν το πρώτο που ανακοίνωσε τη σύλληψη, την οποία επιβεβαίωσαν αργότερα Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Guardian. Ο Wedding έχει συγκριθεί με τους Pablo Escobar και Joaquín “El Chapo” Guzmán. Στην ενημέρωση θα παρευρεθεί και ο επικεφαλής της RCMP, Michael Duheme.

Κατά τη διάρκεια της φυγής του, ο Wedding φέρεται να προστατεύονταν από το καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό. Οι αρχές αναφέρουν ότι το δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών που φέρεται να ηγείτο ήταν από τα πιο επικίνδυνα και βίαια στον κόσμο.