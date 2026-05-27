Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor Κώστας Παπαδόπουλος - Κατηγορείται για ξυλοδαρμό ανηλίκου

Συνελήφθη από αστυνομικούς και δικάζεται σήμερα στο πλαίσιο του Αυτοφώρου ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, κατηγορούμενος για άσκηση σωματικής βίας κατά ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας (25/5) όταν μία ομάδα ατόμων Ρομά μπήκε στο ζαχαροπλαστείο ιδιοκτησίας του πρώην παίκτη του Survivor στο Μενίδι και άρπαξαν μία τσάντα και ένα κινητό.

Επρόκειτο για την τσάντα της μητέρας του Κώστα Παπαδόπουλου και το κινητό μίας υπαλλήλου του ζαχαροπλαστείου.

Οι νεαροί τράπηκαν αμέσως σε φυγή με τον Κώστα Παπαδόπουλο να τους καταδιώκει, με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να προλάβει έναν 14χρονο. Εκεί ο πρώην παίκτης του Survivor φέρεται να χτύπησε και να ακινητοποίησε τον ανήλικο, ενώ στη συνέχεια τον μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε συνέχεια στο Παίδων όπου του έκαναν ράμματα στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε καταγγελία για ξυλοδαρμό.

Ακολούθησε η σύλληψη του Κώστα Παπαδόπουλου για άσκηση σωματικής βίας σε ανήλικο αλλά και του 14χρονου για κλοπή. Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών.