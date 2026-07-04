Συνελήφθη οδηγός ταξί στη Μύκονο για υπερχρέωση πελατών

Στη σύλληψη ενός 52χρονου (ημεδαπού) οδηγού ταξί προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται για την προστασία των επισκεπτών και την τήρηση της νομοθεσίας στις μεταφορές.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 52χρονος κατηγορείται ότι εισέπραξε από πελάτες που μετέφερε με δημόσιας χρήσης επιβατικό (ΔΧΕ) αυτοκίνητο, κόμιστρο πολύ μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο.



Πληροφορίες που συγκέντρωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρουν ότι το ποσό που ζητήθηκε από τους επιβάτες έφθανε περίπου στο διπλάσιο της νόμιμης χρέωσης, γεγονός που οδήγησε στην παρέμβαση των αστυνομικών αρχών και στη σύλληψη του οδηγού.



Η υπόθεση αυτή στην Μύκονο εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε τουριστικές περιοχές κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας και την προστασία των καταναλωτών.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών αναμένεται να επεκταθούν το προσεχές διάστημα και στα υπόλοιπα νησιά του νοτίου Αιγαίου, όπου η αυξημένη τουριστική κίνηση καθιστά αναγκαία την εντατικοποίηση των ελέγχων για την τήρηση της νομιμότητας στις μεταφορές.