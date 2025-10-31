Εφιάλτης για 17χρονη μαθήτρια και αθλήτρια βόλεϊ: Συνελήφθη ο 72χρονος προπονητής της για ασέλγεια

Έναν εφιάλτη, που την έκανε ακόμη και να σκεφτεί δώσει τέλος στη ζωή της, ζούσε τους τελευταίους μήνες μίας 17χρονη μαθήτρια και αθλήτρια βόλεϊ σε ομάδα της νοτιοανατολικής Αττικής.

Ο 71χρονος προπονητής της, συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι εκμεταλλευόμενος τη θέση του, την εξανάγκαζε σε γενετήσιες πράξεις. Το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του αφορά το αδίκημα της «κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση», με τον εφιάλτη του κοριτσιού να ξεκινάει τον Νοέμβριο του 2024 και να διαρκεί μέχρι τον Μάιο του 2025.

Καλά ενημερωμένες πηγές θέλουν τον 71χρονο να προβαίνει στις ασελγείς αυτές πράξεις στο γήπεδο - προπονητήριο της ομάδας, αλλά και στο ΙΧ αυτοκίνητο του. Η σύλληψη του έγινε από αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Λαυρεωτικής, ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και συνδικαλιστική ένωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Ν/Α Αττικής

«Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, για την άμεση και αποτελεσματική δράση του που οδήγησε στη σύλληψη 72χρονου άνδρα, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα του ως γυμναστής ασέλγησε σε βάρος ανήλικης 17 ετών.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λαύριο Αττικής, κατόπιν εντάλματος του αρμόδιου Εισαγγελέα, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τον επαγγελματισμό, την ευαισθησία και την αποφασιστικότητα των στελεχών της υπηρεσίας στην προστασία των ανηλίκων και στην προάσπιση του κοινωνικού συνόλου.

Η επιτυχία αυτή ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς για την αφοσίωση και το ήθος που επιδεικνύουν καθημερινά στο καθήκον τους.»