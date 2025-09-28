Συνελήφθη «σφαίρα» οδηγός στην Εθνική – Έτρεχε με 208 χλμ/ώρα στην Κηφισιά

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων όταν «έπιασαν» στο ραντάρ έναν 42χρονο να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας με… 208 χλμ/ώρα, αντί για το επιτρεπόμενο όριο των 130!



Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/9) στην περιοχή της Κηφισιάς, με τον οδηγό να μετατρέπεται σε κίνδυνο-θάνατο για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.



Στον 42χρονο επιβλήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες κυρώσεις, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής.