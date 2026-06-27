Συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι του σκοπευτηρίου στην Κρήτη όπου αυτοκτόνησε η 43χρονη

Το κίνητρο που οδήγησε στην αυτοκτονία την 43χρονη που φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της με όπλο μέσα στο σκοπευτήριο του δήμου Μαλεβιζίου, αναζητούν οι αρχές, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να είχε σχεδιάσει το απενενοημένο διάβημα.



Στο μεταξύ, από την Αστυνομία έχουν γίνει δύο συλλήψεις υπέυθυνων του σκοπευτηρίου. Συγκεκριμένα συνελήφθη ο πρόεδρος και ο γραμματέας που σύμφωνα με το cretalive.gr θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.



Η 43χρονη που ζούσε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να ήταν ημέρες στην Κρήτη, ζήτησε να βγάλει το προσωρινό δελτίο αθλητή (σ.σ.: 48 ωρών).

Τι είπε στον εκπαιδευτή

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι της δόθηκε ένα 22άρι ώστε να λάβει θέση βολής. Ο εκπαιδευτής ήταν πάντα δίπλα της, έως ότου η 43χρονη του ζήτησε να κάνει λίγο πίσω για να νιώθει πιο άνετα και εκείνος έκανε βήματα πίσω για να της δώσει το περιθώριο να ρίξει τις βολές χωρίς άγχος.



Η 43χρονη φέρεται να έριξε μία βολή στον στόχο και εν συνεχεία έστρεψε το όπλο στον εαυτό της και πυροβόλησε μία φορά στην περιοχή του λαιμού.



Πηγές ενημέρωσης κάνουν λόγο για «τυφλό» τραύμα. Εκτιμάται ότι η βολίδα έχει καρφωθεί στον εγκέφαλο.



Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, τόσο του ΕΚΑΒ όσο και στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, η 43χρονη υπέκυψε στο βαρύτατο τραύμα της.

Ψάχνουν οι αστυνομικοί

Αστυνομικοί προσπαθούν να κατανοήσουν ποιος ήταν ο λόγος που συνέβη αυτό και ποιος ήταν επίσης ο λόγος που την παρακίνησε ενώ βρισκόταν σε περίοδο διακοπών, να πάρει ταξί, να μεταβεί για πρώτη φορά σε σκοπευτήριο και να στρέψει το όπλο στον εαυτό της.



Επίσης διερευνούν με ποιον ή ποιους ήταν στην Κρήτη για διακοπές, τι γνωρίζουν οι άνθρωποι του περιβάλλοντος της αλλά και οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστράφηκε όσες ημέρες ήταν στην Κρήτη. Σημαντικό θεωρείται επίσης και το κινητό της τηλέφωνο που θα εξεταστεί.