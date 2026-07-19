Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδελφοί Τέιτ - Η Βρετανία ζητά την έκδοσή τους

Νέες δικαστικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση των Άντριου και Τρίσταν Τέιτ, καθώς οι δύο αδελφοί συνελήφθησαν στο Μαϊάμι των ΗΠΑ μετά την απαγγελία νέων κατηγοριών από τις βρετανικές Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ενέκρινε την απαγγελία νέων κατηγοριών σε βάρος των δύο αδελφών. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν βιασμό, σεξουαλική επίθεση, εμπορία ανθρώπων, σωματική βία και αδικήματα που σχετίζονται με πορνογραφικό υλικό.

Τα αδικήματα φέρεται να τελέστηκαν μεταξύ του 2010 και του 2017 και αφορούν τέσσερα επιπλέον φερόμενα θύματα.

Andrew and Tristan Tate have been arrested by U.S. Marshals in Miami following a UK extradition request over more than 50 charges, including allegations of rape, trafficking, assault, and other offenses. pic.twitter.com/CduzMWYxUy — Breaking911 (@Breaking911) July 19, 2026

Έρχεται αίτημα έκδοσης από το Λονδίνο

Οι βρετανικές Αρχές αναμένεται να ζητήσουν την έκδοση των δύο αδελφών από τις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο για τις νέες κατηγορίες όσο και για τις αρχικές 21 κατηγορίες που ήδη εκκρεμούν σε βάρος τους.

Σύμφωνα με το CNN, οι αδελφοί Τέιτ αναμένεται να εμφανιστούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μαϊάμι.

Ο 39χρονος Άντριου Τέιτ αντιμετωπίζει συνολικά 42 κατηγορίες, ενώ ο 38χρονος αδελφός του Τρίσταν βρίσκεται αντιμέτωπος με άλλες 17.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο αδελφοί είχαν βρεθεί στο επίκεντρο δικαστικών ερευνών και στη Ρουμανία, όπου είχαν συλληφθεί και αντιμετώπιζαν πολλαπλές κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ