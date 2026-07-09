Συνέντευξη Ερντογάν: 53 λεπτά, τα 7 για την Ελλάδα - Η λάθος ερώτηση για Μητσοτάκη

«Μαγειρεύει ο γείτονάς μας, θα φάμε και εμείς».

Αυτή είναι μια από τις πλέον γνωστές παροιμίες στην Τουρκία και βλέποντας τον Ταγίπ Ερντογάν στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της Συνόδου του ΝΑΤΟ που φιλοξένησε στην Άγκυρα αντιλαμβάνομαι απόλυτα τη χαρά που ένιωθε μέσα του καθώς ως καλός οικοδεσπότης- άφησε το «γήπεδο» στον πρόεδρο Τραμπ - έχοντας φροντίσει να κρατήσει το volume στους τόνους που χρειαζόταν για να μη «χαλάσει» τη γιορτή.

Η συνέντευξη Τύπου του προέδρου Ερντογάν διήρκησε συνολικά 53 λεπτά. Και τα επτά, περίπου, από αυτά ήταν αφιερωμένα στην Ελλάδα. Δυο Έλληνες δημοσιογράφοι, ο Μανώλης Κωστίδης (ΣΚΑΪ) και η Μαρία Ζαχαράκη (OPEN) ρώτησαν τον Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος μεγάλη διάθεση έδειξε στις απαντήσεις του.

Έστω και εάν αυτά που είπε, για το casus belli, πολύ μας εξέπληξαν.

Και επειδή στην Ελλάδα με μεγάλη ευκολία κρίνουμε τους δημοσιογράφους, ας σημειώσω τη λάθος ερώτηση, ως προς το περιεχόμενο της, που έκανε η συνάδελφος από την Τουρκία για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα F-35

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις, λέγοντας ότι δεν επιθυμεί την πώληση των F-35 στην Τουρκία και πρόσθεσε ότι, εξαιτίας της συνεχιζόμενης διαφωνίας για τα χωρικά ύδατα, η Ελλάδα βρίσκεται υπό σοβαρή απειλή πολέμου από την Τουρκία». Αυτή ήταν η ερώτηση που δέχθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Εννοείται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίποτα από αυτά δεν είπε. Ούτε για τα F-35, ούτε για το ότι το casus belli αποτελεί αιτία «διαφωνίας για τα χωρικά ύδατα».