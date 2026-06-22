Συνεργασία Hyundai με Epic Games

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Epic Games με στόχο να μεταφέρει τον ενθουσιασμό του FIFA World Cup 2026 στον κόσμο του gaming μέσα από νέες καθηλωτικές εμπειρίες. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Hyundai Motor θα προσεγγίσει φίλους του ποδοσφαίρου και gamers σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω θεματικών εκδηλώσεων FIFA World Cup 2026 στα δημοφιλή παιχνίδια της Epic Games, Rocket League και Fortnite.

Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Hyundai Motor ως επίσημου συνεργάτη του FIFA World Cup σχεδόν 27 χρόνια από το 1999 και εξερευνά νέους τρόπους σύνδεσης της κινητικότητας, του αθλητισμού και του gaming μέσω προϊοντικών εμπειριών. Η συνεργασία με το FIFA World Cup 2026 προσφέρει νέους τρόπους αλληλεπίδρασης μέσω LTEs τόσο στους φιλάθλους όσο και τους gamers στα Rocket League και Fortnite. Οι παίκτες μπορούν να ξεκλειδώσουν περιεχόμενο με θέμα τη Hyundai, να αγωνιστούν εκπροσωπώντας χώρες που συμμετέχουν στη διοργάνωση και να βιώσουν το IONIQ 6 N Line μέσα από το παιχνίδι.

Παράλληλα, η συνεργασία αντικατοπτρίζει το ευρύτερο όραμα της Hyundai Motor για το πώς η κινητικότητα, η ψυχαγωγία και η ψηφιακή αλληλεπίδραση μπορούν να συνδυαστούν σε μεγάλα διεθνή events.

Τι κάνει αυτή τη συνεργασία μοναδική;

Με την ένταξη του IONIQ 6 N Line σε μερικά από τα πιο δημοφιλή online παιχνίδια παγκοσμίως, η Hyundai Motor δημιουργεί νέους τρόπους σύνδεσης με το κοινό. «Το FIFA World Cup είναι το σημείο όπου διαδραματίζονται οι μεγαλύτερες στιγμές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ενώ τα Rocket League και Fortnite συγκεντρώνουν καθημερινά εκατομμύρια gamers. Στη Hyundai Motor, επεκτείνουμε συνεχώς την παρουσία μας στις νεότερες γενιές μέσω του gaming. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ανυπομονούμε να ενισχύσουμε τη σύνδεσή μας με τους fans παγκοσμίως στους τομείς της κινητικότητας, του αθλητισμού και του gaming κατά τη διάρκεια του FIFA World Cup 2026» δήλωσε ο κ. Sungwon Jee, Executive Vice President και Global Chief Marketing Officer της Hyundai Motor Company. Η Hyundai Motor είναι η μοναδική αυτοκινητοβιομηχανία που συμμετέχει στα LTEs των Rocket League και Fortnite, τοποθετώντας το brand στο επίκεντρο του gaming και του παγκόσμιου αθλητισμού.

Πώς μπορούν οι παίκτες να συμμετάσχουν στο Rocket League;

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι παίκτες στο Rocket League θα μπορούν να:

• Εκπροσωπήσουν μία από τις 48 χώρες που συμμετέχουν στο FIFA World Cup, σε διεθνείς διαδικτυακούς αγώνες κερδίζοντας πόντους για τη χώρα τους σκοράροντας γκολ στους αγώνες

• Ξεκλειδώσουν το IONIQ 6 N Line ως όχημα εντός παιχνιδιού ολοκληρώνοντας 10 challenges στα πλαίσια του παιχνιδιού

• Κερδίσουν το θεματικό διακοσμητικό (decal) FIFA World Cup οδηγώντας το IONIQ 6 N Line πάνω από οκτώ (8) χλμ.



Οι πόντοι καταγράφονται στον πίνακα κατάταξης του Rocket League, ενώ στο τέλος της διοργάνωσης οι παίκτες λαμβάνουν δώρα ανάλογα με τη νικητήρια χώρα.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης καμπάνιας “Next Starts Now”, η Hyundai Motor θα διοργανώσει το τουρνουά “Next Starts Now Cup, presented by Hyundai”, με συμμετοχή gaming influencers και επαγγελματιών παικτών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν αποκλειστικά με το IONIQ 6 N Line.

Οι αγώνες θα μεταδίδονται ζωντανά από τα κανάλια των δημιουργών, ενισχύοντας τη συμμετοχή πέρα από το gameplay και δίνοντας τη δυνατότητα στους fans να παρακολουθούν τη δράση.

Πώς λειτουργεί η εμπειρία στο Fortnite;

Στο Fortnite θα υπάρξει LTE από τις 25 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, με περιεχόμενο της Hyundai Motor. Οι παίκτες μπορούν να:

• Ολοκληρώνουν εβδομαδιαίες αποστολές

• Χρησιμοποιούν το όχημα ως μέσο μετακίνησης μέσα στο παιχνίδι, αλληλεπιδρώντας με το brand μέσω του gameplay

Η εμπειρία δίνει στους παίκτες νέους τρόπους να αλληλεπιδράσουν με τη Hyundai Motor καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, κερδίζοντας δώρα και εξερευνώντας το Fortnite με το IONIQ 6 N Line.

Τι προσφέρεται στο οικοσύστημα της Epic Games;

Πέρα από την ψηφιακή εμπειρία, η συνεργασία επεκτείνεται και σε φυσικούς χώρους. Θα πραγματοποιηθούν εκθέσεις με θέμα το FIFA World Cup σε επιλεγμένα Hyundai Motorstudio, συμπεριλαμβανομένων ειδικών gaming zones στις πόλεις Goyang και Busan, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το IONIQ 6 N Line όπως ακριβώς εμφανίζεται στα παιχνίδια.