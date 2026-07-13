Συνεργασία της ΕΛΒΟ-Rheinmetall

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ) και της Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (RMMV), αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων στελεχών της ΕΛΒΟ επισκέφθηκε πρόσφατα τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της RMMV στη Βιέννη της Αυστρίας, όπου πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο με αντικείμενο την περαιτέρω υλοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο εταιρειών.

Η επίσκεψη αποτελεί συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding - MoU) που υπεγράφη νωρίτερα μέσα στο έτος και εντάσσεται σε ένα διαρκές πρόγραμμα κοινής εργασίας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μεταξύ των δύο εταιρειών. Από την υπογραφή της συμφωνίας, εξειδικευμένες ομάδες της ΕΛΒΟ και της RMMV συνεργάζονται στενά για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που αφορούν την παραγωγή στρατιωτικών φορτηγών της RMMV για την ελληνική αγορά στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, στελέχη των δύο εταιρειών αξιολόγησαν την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί και συζήτησαν τα επόμενα στάδια της συνεργασίας. RMMV και ΕΛΒΟ αντιμετωπίζουν τη συνεργασία αυτή ως στρατηγικής σημασίας, καθώς αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ, στην περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και στην παραγωγή για την Ελλάδα στρατιωτικών φορτηγών τελευταίας τεχνολογίας, αποδεδειγμένης επιχειρησιακής αξιοπιστίας.