Συνεργασία της Lime και του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από την Τσιμισκή έως την παραλιακή λεωφόρο και τον Λευκό Πύργο, πλημμύρισε από χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες που παρακολούθησαν την παρέλαση και τις παράλληλες εκδηλώσεις. Σε ένα τριήμερο όπου η κίνηση στην πόλη ήταν αυξημένη, οι λύσεις μικροκινητικότητας αποτέλεσαν μια πρακτική επιλογή για τη μετακίνηση προς και από το κέντρο, διευκολύνοντας την πρόσβαση στις δράσεις.

Η παρουσία της Lime στη Θεσσαλονίκη είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με τους χρήστες να την επιλέγουν για τις καθημερινές τους μετακινήσεις από τη δουλειά και τις αγορές έως τις εξόδους και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε περιόδους μεγάλων διοργανώσεων, όπως το Καρναβάλι, η μικροκινητικότητα συμβάλλει στη διατήρηση της ροής της πόλης, προσφέροντας έναν ευέλικτο τρόπο μετακίνησης στο πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον.

Ο Παναγιώτης Μητρόπουλος-Κουρουβάνης, Operations Manager της Lime Ελλάδας, σημείωσε ότι η συμμετοχή της εταιρείας στο Καρναβάλι Θεσσαλονίκης 2026 αποτέλεσε ιδιαίτερη χαρά, καθώς πρόκειται για μια γιορτή που αναδεικνύει την εξωστρέφεια και την ενέργεια της πόλης της Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφερε, για τη Lime η μικροκινητικότητα είναι ένα εργαλείο που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά στις εμπειρίες της πόλης τους, ενώ η εταιρεία θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που δίνουν ζωή στον δημόσιο χώρο και ενισχύουν τον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Από την πλευρά του, ο Μανουέλ Αλεξάνδρε Μιχαηλίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρναβάλι Θεσσαλονίκης 2026, δήλωσε: «Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ολοκληρώθηκε με επιτυχία η καρναβαλική παρέλαση που μοίρασε χαρά και χαμόγελα σε χιλιάδες κόσμο, και είναι μεγάλη μας χαρά που είχαμε την Lime δίπλα μας σε όλη αυτή την προσπάθεια».