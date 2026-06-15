Συνετρίβη αμερικανικό B-52 στην αεροπορική βάση Έντουαρντς μετά την απογείωσή του
Σε φωτογραφία που δημοσιοποίησε το αμερικανικό δίκτυο CBS διακρίνεται μια μεγάλη στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από το σημείο του ατυχήματος.
Ένα βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη τη Δευτέρα (15/6) λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια.
Σε φωτογραφία που δημοσιοποίησε το αμερικανικό δίκτυο CBS διακρίνεται μια μεγάλη στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από το σημείο του ατυχήματος.
Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν άμεσα πηγαίνοντας στο σημείο της συντριβής, με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης να είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με την αεροπορική βάση Έντουαρντς.
Το Boeing B-52 Stratofortress είναι ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό μεγάλης εμβέλειας, βαρύ, με κινητήρα τζετ. Η αεροπορική βάση Edwards βρίσκεται στη δυτική έρημο Mojave, περίπου 100 μίλια βορειοανατολικά του Λος Άντζελες.
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