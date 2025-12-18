Συνετρίβη ιδιωτικό αεροσκάφος στην Βόρεια Καρολίνα - Αναφέρθηκαν νεκροί

Ένα επιχειρηματικό τζετ συνετρίβη κατά την απογείωση σε περιφερειακό αεροδρόμιο στο Στέιτσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά, σύμφωνα με αξιωματούχο του τοπικού γραφείου του σερίφη.



Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας δήλωσε ότι πρόκειται για ένα Cessna C550, χωρητικότητας οκτώ ατόμων, το οποίο συνετρίβη γύρω στις 10:20 π.μ. (τοπική ώρα) την Πέμπτη (18/12). Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ και η FAA διεξάγουν έρευνα.

🚨#BREAKING: A plane has just crashed and exploded while trying to land in Statesville, North Carolina.



There were 6 passengers onboard.



There were 6 passengers onboard.

Βίντεο από τοπικά μέσα δείχνουν τους πρώτους διασώστες να σπεύδουν στον διάδρομο προσγείωσης καθώς φλόγες έκαιγαν κοντά στα διάσπαρτα συντρίμμια του αεροπλάνου.

Το αεροδρόμιο αναφέρει στην ιστοσελίδα του ότι το περιφερειακό αεροδρόμιο Statesville παρέχει εγκαταστάσεις εταιρικής αεροπορίας για εταιρείες του Fortune 500 και αρκετές ομάδες NASCAR.



Το Στέιτσβιλ βρίσκεται περίπου 72 χιλιόμετρα βόρεια του Σάρλοτ. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει εάν υπάρχουν τραυματισμοί ωστόσο σύμφωνα με αναφορές των ΜΜΕ υπάρχουν νεκροί.