Συνετρίβη μαχητικό F-35 κοντά σε στρατιωτική βάση στην Καλιφόρνια - Σώος ο πιλότος

Ένα μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αεροπορική Βάση των Πεζοναυτών στο Μιραμάρ της Καλιφόρνια την Παρασκευή (31/7), στέλνοντας καπνό στον ουρανό που ήταν ορατός από χιλιόμετρα μακριά. Εικόνες που μεταδόθηκαν από αμερικανικά δίκτυα δείχνουν μια στήλη καπνού να υψώνεται από τα φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ένα ατύχημα που αφορούσε ένα F-35B του Σώματος Πεζοναυτών κοντά στο MCAS Miramar», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της βάσης, υπολοχαγός Blake Starbuck. «Ο πιλότος εκτινάχθηκε, ανασύρθηκε και βρίσκεται καθ' οδόν προς ιατρική μονάδα», είπε για τον πιλότο, που εγκατέλειψε το αεροσκάφος, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης. Το μαχητικό ήταν ένα μονοθέσιο αεροσκάφος F-35B Lightning II, το οποίο έπεσε λίγο πριν από τον διάδρομο προσγείωσης.

🚨 BREAKING: Rescue crews are responding to an F-35 crash at Miramar Air Base near San Diego



The F-35 appeared to be on final approach before crashing and exploding



Pilot conditions are unknown. Pray for them 🙏🏻



There's a chance they punched out in time.



📸 ABC10 pic.twitter.com/2Rlz1vxQ9u — Nick Sortor (@nicksortor) July 31, 2026

Τα πυροσβεστικά συνεργεία του αεροδρομίου έριξαν αφρό πυρόσβεσης τα συντρίμμια και επιχείρησαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χόρτα γύρω από το σημείο της συντριβής.



Η αιτία της συντριβής δεν ήταν άμεσα σαφής. Τα αεροπορικά δυστυχήματα στρατιωτικών αεροσκαφών συνήθως διερευνώνται από τον στρατό, σε αντίθεση με τα πολιτικά δυστυχήματα που διερευνώνται από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών.