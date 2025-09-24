Συνέβη κι αυτό: Οδηγός κινείται ατάραχος στο αντίθετο ρεύμα για να «γλιτώσει» το απορριμματοφόρο

Κι όμως, συνέβη και αυτό… Στη Θεσσαλονίκη, ένας οδηγός «βαρέθηκε» να περιμένει πίσω από απορριμματοφόρο που είχε σταματήσει για να κάνουν τη δουλειά τους οι υπάλληλοι καθαριότητας, και αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Πώς; Μπήκε ψύχραιμα και αποφασιστικά στο αντίθετο ρεύμα, λες και ήταν κάτι απολύτως φυσιολογικό.

Στο βίντεο, φαίνεται αρχικά το απορριμματοφόρο του δήμου να έχει σταματήσει στην άκρη του δρόμου για να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι καθαριότητας. Πρόκειται για σημείο γνωστό για τη δυσκολία κυκλοφορίας και τα συχνά τροχαία περιστατικά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εμφανίζεται ένα αυτοκίνητο να πλησιάζει από πίσω.

Ο οδηγός του οχήματος, αντί να περιμένει μερικά λεπτά μέχρι να απομακρυνθεί το απορριμματοφόρο, προχωρά σε μια εγκληματικά απερίσκεπτη ενέργεια: περνά χωρίς κανέναν δισταγμό στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συνεχίζοντας την πορεία του σαν να μην τρέχει τίποτα — σε έναν δρόμο με περιορισμένη ορατότητα και κίνδυνο μετωπικής σύγκρουσης.

Η επικίνδυνη αυτή κίνηση δεν πέρασε απαρατήρητη. Δύο πεζοί, που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο και παρακολουθούν τη σκηνή, μένουν άναυδοι. Ο ένας από αυτούς, μάλιστα, βάζει τα χέρια στο κεφάλι του, εμφανώς σοκαρισμένος.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Tik Tok και έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΣΚΑΙ, προκαλεί οργή και αγανάκτηση καθώς αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος της αδιαφορίας που επιδεικνύουν ορισμένοι οδηγοί, όχι μόνο για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, αλλά και για την ίδια τη ζωή – τόσο τη δική τους, όσο και των υπολοίπων χρηστών του δρόμου.

Δείτε το βίντεο: