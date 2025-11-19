«Συνοδηγός» η ΕΛΑΣ στη διεθνή επιχείρηση «Mobile 8» - Πόσα κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν στην Ελλάδα

Στην κοινή επιχειρησιακή ευρωπαϊκή δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας με την κωδική ονομασία «Joint Action Day (JAD) Mobile 8» συμμετείχε η ΕΛΑΣ, βγάζοντας «λαβράκι» κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.

«Πρωταγωνιστές» στη δράση Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία και Πολωνία

Συγκεκριμένα, η κοινή επιχειρησιακή δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Empact» και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 20 έως 31 Οκτωβρίου 2025. Κατά τη δράση, αναπτύχθηκε στενή συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης Αττικής, συντονίστηκε επιχειρησιακή δράση που πραγματοποιήθηκε τόσο στα εξωτερικά σύνορα της Χώρας μας όσο και στο εσωτερικό της σε διάφορα σημεία με στόχο τον εντοπισμό κλεμμένων - παραποιημένων οχημάτων.

Αναφέρεται μάλιστα, πως η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μέρος ευρύτερης ευρωπαϊκής δράσης της οποίας οδηγός είναι η FRONTEX και συν-οδηγός η χώρα μας μαζί τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πολωνία.

Σε αυτή συμμετείχαν Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ισπανία και η Σουηδία. Επίσης, τρίτες Χώρες, όπως η Αλβανία, το Κόσσοβο, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Ελβετία, καθώς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί, όπως η EUROPOL, ο FRONTEX και η INTERPOL.

Τα ευρήματα της έρευνας σε περιοχές της χώρας

Από ελληνικής πλευράς πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι οχημάτων και ατόμων τόσο στα εξωτερικά σύνορα της χώρας μας όσο και στο εσωτερικό της και συγκεκριμένα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Φθιώτιδα, Θράκη, Σέρρες, καθώς και σε συνοριακά σημεία διέλευσης (Μέρτζανη, Κρυσταλλοπηγή, Κακαβιά) με στόχο τον εντοπισμό κλεμμένων – παραποιημένων οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής δράσης στην Ευρώπη εντοπίστηκαν 462 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα (232 περισσότερα συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή δράση), ενώ συνολικά στη χώρα μας: