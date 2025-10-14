Σύνοδος για τη Γάζα: Το κείμενο της διακήρυξης για την ειρήνη και ο μεγάλος νικητής Ντόναλντ Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι ηγέτες της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας υπέγραψαν μια διακήρυξη για την ειρήνη στη Γάζα, σε μια σύνοδο κορυφής στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ.



«Μια νέα και όμορφη μέρα ανατέλλει και τώρα αρχίζει η ανοικοδόμηση», δήλωσε ο Τραμπ, επαινώντας τους ηγέτες της περιοχής που συνέβαλαν στην εδραίωση της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.



Πριν από τη σύνοδο στην Αίγυπτο, ο Τραμπ μιλώντας στην Κνεσέτ είπε στους βουλευτές ότι «ο μακρύς και οδυνηρός εφιάλτης τελείωσε επιτέλους».



Πίσω στις οικογένειές τους γύρισαν 20 όμηροι της Χαμάς που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν και χιλιάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, οι οποίοι γύρισαν στον παλαιστινιακό θύλακα. Η ανταλλαγή, η πρώτη φάση του σχεδίου του Τραμπ, περιλαμβάνει και την επιστροφή των σορών 28 Ισραηλινών ομήρων.



Η συμφωνία για τη Γάζα

Στην Αίγυπτο, ο Τραμπ ήταν χαμογελαστός στην παρέα του Αιγύπτιου Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και περισσότερων από 20 άλλων ηγετών από όλο τον κόσμο. «Όλοι είναι ευχαριστημένοι», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι είχε κάνει «μεγάλες συμφωνίες στο παρελθόν», αλλά «αυτή έχει απογειωθεί σαν πύραυλος». «Χρειάστηκαν 3.000 χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το πιστεύετε; Και θα κρατήσει», είπε.



Πηγή: Reuters

Μετά την τελετή, ο πρόεδρος αλ-Σίσι απένειμε στον Τραμπ το Παράσημο του Νείλου, ένα κολιέ από καθαρό χρυσό που θεωρείται η υψηλότερη τιμητική διάκριση της Αιγύπτου. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος χαρακτήρισε την ημέρα «ιστορικό ορόσημο που κλείνει ένα οδυνηρό κεφάλαιο».



Μεταξύ των πολλών παγκόσμιων ηγετών που παρευρέθηκαν στη σύνοδο κορυφής και πόζαραν για φωτογραφία με τον Τραμπ ήταν και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, στον οποίο πριν από λιγότερο από μια εβδομάδα οι ΗΠΑ απαγόρευσαν να παρευρεθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.



Αν και η πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός έχει τεθεί σε ισχύ, παραμένει το ερώτημα σχετικά με τον ρόλο που θα διαδραματίσει τελικά η Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων για μια ειρηνευτική συμφωνία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το κείμενο της συμφωνίας

Το κείμενο της συμφωνίας που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα μετά τη σύνοδο αποτελεί μια σπάνια αναγνώριση από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Παλαιστίνιοι και οι Ισραηλινοί δικαιούνται ίσα δικαιώματα. Η διακήρυξη επίσης δεν κατηγορεί τους Παλαιστίνιους ως αιτία της σύγκρουσης, όπως έκαναν οι διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ. Ωστόσο, η συμφωνία δεν αναγνωρίζει ρητά το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην κρατική υπόσταση και την αυτοδιάθεση.



Υπογράφηκε από τον Τραμπ, τον Εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.



Η Παλαιστινιακή Αρχή και το Ισραήλ δεν συμμετείχαν στη διακήρυξη, παρά το γεγονός ότι αποτελούν το αντικείμενό της.

Αναλυτικά, το κείμενο της συμφωνίας αναφέρει, σύμφωνα με το Al Jazeera:

«Εμείς, οι υπογράφοντες, χαιρετίζουμε την πραγματικά ιστορική δέσμευση και εφαρμογή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Τραμπ από όλα τα μέρη, η οποία έθεσε τέλος σε περισσότερα από δύο χρόνια βαθιάς ταλαιπωρίας και απωλειών, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την περιοχή, που χαρακτηρίζεται από ελπίδα, ασφάλεια και ένα κοινό όραμα για ειρήνη και ευημερία.



Υποστηρίζουμε και στεκόμαστε πίσω από τις ειλικρινείς προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και να φέρει διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Μαζί, θα εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία με τρόπο που θα εξασφαλίζει ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα και ευκαιρίες για όλους τους λαούς της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών.



Κατανοούμε ότι η διαρκής ειρήνη θα είναι εκείνη στην οποία τόσο οι Παλαιστίνιοι όσο και οι Ισραηλινοί θα μπορούν να ευημερήσουν με την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, την εγγύηση της ασφάλειάς τους και την προάσπιση της αξιοπρέπειάς τους.



Επιβεβαιώνουμε ότι η ουσιαστική πρόοδος προκύπτει μέσω της συνεργασίας και του διαρκούς διαλόγου και ότι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των εθνών και των λαών εξυπηρετεί τα διαρκή συμφέροντα της περιφερειακής και παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας.



Αναγνωρίζουμε τη βαθιά ιστορική και πνευματική σημασία αυτής της περιοχής για τις θρησκευτικές κοινότητες των οποίων οι ρίζες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη γη της περιοχής – μεταξύ των οποίων ο Χριστιανισμός, το Ισλάμ και ο Ιουδαϊσμός. Ο σεβασμός προς αυτές τις ιερές συνδέσεις και η προστασία των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς τους θα παραμείνουν πρωταρχικής σημασίας στη δέσμευσή μας για ειρηνική συνύπαρξη.



Είμαστε ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να εξαλείψουμε τον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση σε όλες τις μορφές τους. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να ευημερήσει όταν η βία και ο ρατσισμός έχουν κανονικοποιηθεί ή όταν ριζοσπαστικές ιδεολογίες απειλούν τον ιστό της κοινωνικής ζωής.



Δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες που ευνοούν τον εξτρεμισμό και να προωθήσουμε την εκπαίδευση, τις ευκαιρίες και τον αμοιβαίο σεβασμό ως θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη.



Δεσμευόμαστε να επιλύουμε μελλοντικές διαφορές μέσω διπλωματικών επαφών και διαπραγματεύσεων και όχι μέσω βίας ή παρατεταμένων συγκρούσεων. Αναγνωρίζουμε ότι η Μέση Ανατολή δεν μπορεί να αντέξει έναν επίμονο κύκλο παρατεταμένων πολέμων, αδιέξοδων διαπραγματεύσεων ή αποσπασματικής, ελλιπούς ή επιλεκτικής εφαρμογής των όρων που έχουν επιτευχθεί με επιτυχία στις διαπραγματεύσεις. Οι τραγωδίες που έζησαν τα τελευταία δύο χρόνια πρέπει να μας υπενθυμίσουν επειγόντως ότι οι μελλοντικές γενιές αξίζουν κάτι καλύτερο από τις αποτυχίες του παρελθόντος.



Επιδιώκουμε την ανεκτικότητα, την αξιοπρέπεια και τις ίσες ευκαιρίες για κάθε άτομο, διασφαλίζοντας ότι η περιοχή αυτή θα είναι ένας τόπος όπου όλοι θα μπορούν να επιδιώκουν τις φιλοδοξίες τους με ειρήνη, ασφάλεια και οικονομική ευημερία, ανεξάρτητα από τη φυλή, το θρήσκευμα ή την εθνικότητα.



Επιδιώκουμε μια ολοκληρωμένη όραση για την ειρήνη, την ασφάλεια και την κοινή ευημερία στην περιοχή, βασισμένη στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και του κοινού πεπρωμένου.



Με αυτό το πνεύμα, χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην καθιέρωση συνολικών και διαρκών ειρηνευτικών ρυθμίσεων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και τις φιλικές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και των γειτόνων του στην περιοχή. Δεσμευόμαστε να εργαστούμε συλλογικά για την εφαρμογή και τη διατήρηση αυτής της κληρονομιάς, οικοδομώντας θεσμικά θεμέλια πάνω στα οποία οι μελλοντικές γενιές θα μπορούν να ευημερήσουν μαζί σε ειρήνη.



Δεσμευόμαστε για ένα διαρκές ειρηνικό μέλλον».