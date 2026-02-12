Σύνοδος Κορυφής: Στο «τραπέζι» η ανταγωνιστικότητα - Οι πιέσεις Μακρόν, το χρέος και το «όχι» Όρμπαν

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την οικονομική της επιβίωση στον παγκόσμιο χάρτη, με τους ηγέτες των κρατών-μελών να συνεδριάζουν σήμερα στο κάστρο Άλντεν Μπίζεν του Βελγίου. Κεντρικό θέμα της ατζέντας είναι η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, με τη Γαλλία να πιέζει για άμεσα χρονοδιαγράμματα και την Ιταλία να θέτει το ζήτημα των τιμών ενέργειας και του κοινού χρέους.

Μακρόν: «Αποφάσεις μέχρι τον Ιούνιο ή προχωράμε μόνοι μας»



Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν , προσερχόμενος στη σύνοδο, έθεσε ένα σαφές τελεσίγραφο. Ζήτησε τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξει ομοφωνία και στους «27», η Γαλλία είναι έτοιμη να προκρίνει σχήματα «ενισχυμένης συνεργασίας».

«Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε γρήγορα. Αν τον Ιούνιο δούμε ότι δεν έχουμε προχωρήσει όλοι μαζί, θα πρέπει να δώσουμε στον εαυτό μας την επιλογή να προχωρήσουμε ταχύτερα με όσους επιθυμούν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μακρόν.

Μητσοτάκης: Καλύτερα πληρωμένες δουλειές

Προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στο Άλντεν Βίσεν στο Βέλγιο και ενόψει της δύσκολης συζήτησης των ευρωπαίων για την πορεία της κοινής οικονομικής πολιτικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε πωςεάν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δεν μεταφραστεί σε καλύτερα πληρωμένες δουλειές και χαμηλότερες τιμές, τότε οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν θα έχουν την κοινωνική στήριξη που απαιτείται για να ληφθούν αποφάσεις σε κρίσιμα ζητήματα.

Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της εάν θέλει να υποστηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο, να επενδύσει στην άμυνα και να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση. pic.twitter.com/a9lxUYQik2 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 12, 2026

Μελόνι: Ενέργεια και το «αγκάθι» του κοινού χρέους



Από την πλευρά της, η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εστίασε στις αιτίες που πλήττουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία, δίνοντας έμφαση στις τιμές της ενέργειας. Η Μελόνι χαρακτήρισε τις προτάσεις για έκδοση κοινού ευρωπαϊκού χρέους ως «πολύ διχαστικές», ωστόσο σημείωσε ότι η συζήτηση είναι αναπόφευκτη αν η ΕΕ θέλει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της.

Παράλληλα, ζήτησε εμπεριστατωμένη επανεξέταση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) και τη λήψη μέτρων κατά της κερδοσκοπίας στις ενεργειακές τιμές.

Η «βόμβα» Όρμπαν: «Κόψτε τα χρήματα στην Ουκρανία»



Στο γνωστό προκλητικό του ύφος, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν πρότεινε μια ριζική αλλαγή στη διάθεση των ευρωπαϊκών πόρων. Ο Όρμπαν κάλεσε την ΕΕ να σταματήσει τη χρηματοοικονομική στήριξη προς το Κίεβο και να κατευθύνει αυτά τα κεφάλαια στην εσωτερική οικονομία.

«Μην στέλνετε τα χρήματά σας σε κάποιον άλλο, αν τα έχετε ανάγκη για τη δική σας ανταγωνιστικότητα. Μην στέλνετε τα χρήματά σας στην Ουκρανία!», δήλωσε ο ούγγρος ηγέτης, παραμένοντας ο πιο σκληρός επικριτής της ευρωπαϊκής βοήθειας προς την κυβέρνηση Ζελένσκι.

Η σύνοδος συνεχίζεται με τις ισορροπίες να παραμένουν λεπτές, καθώς η Ευρώπη καλείται να βρει κοινό βηματισμό ανάμεσα στις γεωπολιτικές της υποχρεώσεις και την οικονομική της θωράκιση έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας.