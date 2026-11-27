«Κύριο Εκβιασμό» —«Monsieur Chantage» στα γαλλικά— αποκάλεσε τον Εμανουέλ Μακρόν ανώνυμος Ευρωπαίος διπλωμάτης, σύμφωνα με το Politico, επικρίνοντας την επιμονή του Γάλλου προέδρου να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό πριν από τις προεδρικές εκλογές στη χώρα του.

Η αιχμή αποτυπώνει το κλίμα έντασης στη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Οι διαφωνίες για το ύψος και τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού της περιόδου 2028–2034 οδήγησαν κυβερνήσεις που ζητούν περιορισμό των δαπανών να αποχωρήσουν από επιμέρους διαπραγματευτικές συναντήσεις του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα του Politico, ο διπλωμάτης που χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό κατηγόρησε τον Εμανουέλ Μακρόν ότι συνδέει τη διαπραγμάτευση με το εσωτερικό πολιτικό καλεντάρι της Γαλλίας και τις επερχόμενες εκλογές.

Οι πιέσεις Μακρόν και η απάντηση Μελόνι

Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε τις περικοπές που προτείνει ο Κόστα «στρατηγικό λάθος» για την Ευρώπη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η μεταφορά των διαπραγματεύσεων στο επόμενο έτος «δεν είναι δημοκρατικά δυνατή», καθώς θα έφερνε τη διαδικασία πολύ κοντά στις γαλλικές εκλογές του Απριλίου.

Ωστόσο, η επιδίωξη συμφωνίας έως το τέλος του χρόνου δεν βρίσκει όλους τους ηγέτες σύμφωνους, ακόμη και μεταξύ όσων υποστηρίζουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό.

«Δεν έχω προθεσμία, έχω προϋποθέσεις», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι. Όπως ξεκαθάρισε, θα υπογράψει όταν υπάρξει συμφωνία που θεωρεί δίκαιη για την Ιταλία.

Οι αποχωρήσεις που δυσκόλεψαν τη διαπραγμάτευση

Σύμφωνα με το Politico, η Δανία, η Σουηδία, το Βέλγιο και η Αυστρία αποχώρησαν από μεταγενέστερες συναντήσεις σε μικρές ομάδες, αντιδρώντας στη μέθοδο διαπραγμάτευσης του Κόστα.

Οι χώρες που ζητούν μικρότερο προϋπολογισμό θεώρησαν ότι η διαδικασία επιχειρούσε να διασπάσει το κοινό τους μέτωπο μέσω επιμέρους παραχωρήσεων.

Η Αυστρία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι τα μέλη της ομάδας των επτά κυβερνήσεων που διεκδικούν περιορισμό των δαπανών συμμετείχαν σε δύο συναντήσεις, αλλά κατέληξαν ότι η συνέχισή τους δεν θα έφερνε πιο κοντά μια λύση.

Ο Κόστα εγκατέλειψε τον σχεδιασμό για δεύτερη ημέρα συνομιλιών, ενώ η κοινή συνέντευξη Τύπου με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη μία τα ξημερώματα περιορίστηκε σε 11 μόλις λεπτά.

Δύο στρατόπεδα για τις ευρωπαϊκές δαπάνες

Στη μία πλευρά βρίσκονται χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία αλλά και η Ελλάδα, που επιδιώκουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό και προστασία των κονδυλίων για τη γεωργία και τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Στην άλλη, κυβερνήσεις όπως της Γερμανίας και της Σουηδίας ζητούν μικρότερο συνολικό ύψος δαπανών και μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα και την ασφάλεια.

Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανερχόταν περίπου σε 2 τρισ. ευρώ. Πριν από τη σύνοδο, ο Κόστα είχε προτείνει περικοπές 204 δισ. ευρώ, ενώ, κατά το δημοσίευμα, προανήγγειλε νέα πρόταση με περαιτέρω μειώσεις.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Politico, οι επόμενες περικοπές αναμένεται να επικεντρωθούν κυρίως στην ανταγωνιστικότητα και την εξωτερική βοήθεια, με μεγαλύτερη προστασία των περιφερειακών και αγροτικών δαπανών.

Νέα προσπάθεια τον Δεκέμβριο

Η σύνοδος δεν είχε σχεδιαστεί για να καταλήξει οπωσδήποτε σε τελική συμφωνία. Στόχος του Κόστα ήταν να περιορίσει τις διαφορές πριν από την επόμενη συνάντηση των ηγετών στις 17 Δεκεμβρίου.

Παρά τις αποχωρήσεις, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υποστήριξε ότι η δεκάωρη συζήτηση βοήθησε στον προσδιορισμό των περιθωρίων ενός πιθανού συμβιβασμού.

Διπλωμάτες και αξιωματούχοι που μίλησαν στο Politico δεν αποκλείουν συμφωνία τον Δεκέμβριο, προειδοποιούν όμως ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες και νύχτες.