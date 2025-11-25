Συντροφικά «μαχαιρώματα» για την «Ιθάκη»: «Το πλήρωμα και ο καπετάνιος είχαν αδυναμίες»

Τη δική τους απάντηση σε όσα καταλογίζουν στον Αλέξη Τσίπρα, πρώην υπουργοί και συνεργάτες της κυβέρνησης της «Πρώτης Φοράς», δίνουν συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας σθεναρά τόσο την επιλογή του να μιλήσει ο ίδιος για όλα τα γεγονότα της περιόδου 2014-2023, αλλά και τα όσα αναφέρει για συγκεκριμένα πρόσωπα.



Απάντηση σε Ζωή – Λαφαζάνη – Βαρουφάκη



Μιλώντας στο Action24, ο Κώστας Ζαχαριάδης σχολίασε τον χαρακτηρισμό «προδότης», που απέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε στα όσα της καταλόγισε ο πρώην πρωθυπουργός. Και εξέφρασε δημόσια όσα λένε πρόσωπα που έχουν επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα.

Όπως αναφέρουν, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς πως ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως μετά από την υπογραφή του 3ου Μνημονίου, δεν έμεινε στην «καρέκλα» του. Παραιτήθηκε και οδήγησε τη χώρα σε εκλογές, τις οποίες κέρδισε με το ίδιο, σχεδόν, ποσοστό που επικράτησε τον Ιανουάριο.



Τι έκαναν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης – υπό τη στήριξη του Γιάνη Βαρουφάκη; Κατέβηκαν στις εκλογές με δικό τους κόμμα και απέτυχαν να μπουν στη Βουλή. Ως προς τις επιλογές του για την πρώτη κυβέρνηση, καλό θα ήταν να θυμόμαστε πως ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε, δεν ήταν ενιαίο κόμμα, αλλά πολυτασικό. Και μέσα του, υπήρχε μια μειοψηφούσα τάση υπέρ της δραχμής. Δεν ήταν κόμμα που λειτούργησε σε συνθήκες εργαστηρίου, ούτε αρχηγικό κόμμα.



«Αναλαμβάνει την ευθύνη»



Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ασκούν κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι μεταθέτει σε άλλους την ευθύνη, επιχειρώντας να βγάλει «έξω την ουρά του» από όλα τα λάθη εκείνης της περιόδου. «Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει», λένε οι συνομιλητές του.



Όπως αναφέρουν τα εν λόγω πρόσωπα, στην περίπτωση του Νίκου Παππά, με γενναιότητα παίρνει όλες τις ευθύνες των αποφάσεων επάνω του - ιδίως για την αποτυχία του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών. Επίσης, ως δικό του σφάλμα μεταφέρει το ότι αργότερα ανέχθηκε τις ακραίες συμπεριφορές του Παύλου Πολάκη, που στοίχισαν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Συμπληρώνουν, μάλιστα, πως είναι ο μόνος πρώην πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που τολμάει και κάνει τόσο γενναία αυτοκριτική. Ουδείς μίλησε ποτέ για τα πεπραγμένα του, ουδείς παραδέχθηκε μισό λάθος τα τελευταία πενήντα χρόνια. Κάνει γενναία αυτοκριτική και επί αποφάσεων και για πρόσωπα που εμπιστεύθηκε, αναγνωρίζοντας τις οποίες αδυναμίες του.



«Το πλοίο έφτασε στην Ιθάκη»



Τέλος, οι συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζουν πως με αυτό το «πλήρωμα», με τα τόσα προβλήματα, το «πλοίο» δεν το έριξε στα «βράχια», έφτασε στην «Ιθάκη».



Στα «βράχια», λένε το έριξαν οι προκάτοχοι του, Καραμανλής- Παπανδρέου-Παπαδήμος- Σαμαράς. Ο Τσίπρας το έσωσε το καράβι. Και αυτό σηματοδοτεί ο τίτλος του βιβλίου, αυτό είναι η «Ιθάκη» : ότι παρά τις τρομακτικές δυσκολίες και τις αδυναμίες του «πληρώματος» -στο οποίο προφανώς περιλαμβάνεται και ο «καπετάνιος», τα κατάφερε.